Экономика

Путин и Медведев отчитались о доходахМонаВиста вчера в 11:47

Путин официально владеет квартирой 77 кв. метров, гаражом 18 кв. метров, автомашинами "Нива", ГАЗ М21 "Волга" и прицепом "Скиф". Медведев заработал в 2018 году 9,917 млн рублей - на 1,3 миллиона меньше по сравнению с 2017 годом.
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Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфаксвчера в 13:46

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 18:04

Заммэра Москвы по строительству заработал в 2018 г 8,8 млн руб

РИА Новости03:37

Стали известны доходы Лаврова и Шойгу в 2018 году

RT на русскомвчера в 12:38

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАССвчера в 11:50

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 12:09, Ашберн
Армия и оружие

Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени

Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
Обновлено в 07:53
Футбол

«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырех» женской Лиги чемпионов

"Ростов-Дон" одержал победу над "Ференцварошем" во втором четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов – 33:22.
Обновлено в 10:50
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы

Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Происшествия

Два автобуса столкнулись на юго-западе Москвы

Два автобуса столкнулись в Москве на улице Теплый стан.
Обновлено в 11:51
Финансы

ЦБ считает вероятным снижение ключевой ставки в 2019 году

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на полях ежегодной встречи представителей Международного валютного фонда и Всемирного банка заявила, что предпосылок для снижения ключевой ставки ЦБ в настоящее время больше, чем для её повышения в случае развития макроэкономической ситуации в соответствии с базовым прогнозом регулятора.
Обновлено в 10:54
Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено вчера в 11:45
Экономика

Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Путешествия

Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Авто

Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже

На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие

В МИДе пообещали нейтрализовать угрозы НАТО в Черном море

Россия негативно относится к возросшей активности НАТО в черноморском регионе и будет принимать меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие

Российские военные провели манёвры на фоне учений НАТО в Чёрном море

«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие

В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Обновлено в 11:20
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Здоровье

Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных от заболеваний

По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году до 2729 - в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных).
Обновлено в 04:23
Спорт

«Действительно, императрица»: Тарасова о выступлении Туктамышевой на ЧМ

Российский тренер Татьяна Тарасова отметила успешное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой во время произвольной программы на командном чемпионате мира.
Обновлено в 05:51
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:3

Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес

Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»

Пугачёва пахла навязчивым сексом, — заявил исполнитель в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.
Обновлено в 11:43
Экономика

Паникеры придумали для России новую катастрофу

Есть паникеры по флоту и есть паникеры по космосу с авиацией. Есть паникеры по сельскому хозяйству.
Обновлено в 11:20
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти

Обновлено в 11:12
Происшествия

Из ледовой трещины на Эльбрусе вытащили альпинистку

Обновлено в 11:11
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 05:14
Общество

Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»

Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Происшествия

Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела

Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29
Происшествия

Полиция применила слезоточивый газ против «жёлтых жилетов» в Тулузе

Обновлено в 09:28
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