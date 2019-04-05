Экономика
Путин и Медведев отчитались о доходахМонаВиста вчера в 11:47
Путин официально владеет квартирой 77 кв. метров, гаражом 18 кв. метров, автомашинами "Нива", ГАЗ М21 "Волга" и прицепом "Скиф". Медведев заработал в 2018 году 9,917 млн рублей - на 1,3 миллиона меньше по сравнению с 2017 годом.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Генерал-майор ФСБ в отставке прокомментировал спецоперацию в Тюмени
Генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов, комментируя контртеррористическую операцию в Тюмени, сообщил RT, что технологии нейтрализации боевиков были детально отработаны российскими спецслужбами ещё в середине 1990-х.
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«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырех» женской Лиги чемпионов
"Ростов-Дон" одержал победу над "Ференцварошем" во втором четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов – 33:22.
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УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
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Происшествия
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы
Посольство Украины в Лондоне оцепили после стрельбы на соседней улице. Об этом сообщает газета Daily Express.
Обновлено в 10:38
Происшествия
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Два автобуса столкнулись в Москве на улице Теплый стан.
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Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено вчера в 11:45
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
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Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Путешествия
Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов
Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
Обновлено в 08:52
Авто
Самая дешевая Ferrari в мире появилась в продаже
На одной из торговых площадок Лос-Анджелеса выставлен на продажу суперкар Ferrari Mondial.
Обновлено в 05:45
Армия и оружие
В МИДе пообещали нейтрализовать угрозы НАТО в Черном море
Россия негативно относится к возросшей активности НАТО в черноморском регионе и будет принимать меры для нейтрализации угроз.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Российские военные провели манёвры на фоне учений НАТО в Чёрном море
«Плановые мероприятия боевой подготовки проходят на фоне совместных учений объединённых военно-морских сил НАТО «Морской щит — 2019», которые послужили хорошим подспорьем для отработки силами Черноморского флота и объединения ВВС и ПВО ЮВО учебно-боевых задач по своему предназначению в условиях реальной обстановки», — заявили в оборонном ведомстве.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
В Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer
Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в Одессу прибыли 35 американских боевых машин Hummer, которые будут направлены для боевых подразделений в Донбассе.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей
Обновлено в 11:20
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Во ФСИН сообщили о снижении смертности заключенных от заболеваний
По итогам 2018 года произошло снижение на 11,1% (с 3071 умершего в 2017 году до 2729 - в 2018 году), а смертность от заболеваний сократилась на 10% (до 2268 заключенных).
Обновлено в 04:23
Спорт
«Действительно, императрица»: Тарасова о выступлении Туктамышевой на ЧМ
Российский тренер Татьяна Тарасова отметила успешное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой во время произвольной программы на командном чемпионате мира.
Обновлено в 05:51
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено вчера в 15:50
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
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Сергей Челобанов: «Пугачёва пахла навязчивым сексом»
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Экономика
Паникеры придумали для России новую катастрофу
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Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
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Шоу-бизнес
Игорь Крутой стал чаще задумываться о смерти
Обновлено в 11:12
Происшествия
Из ледовой трещины на Эльбрусе вытащили альпинистку
Обновлено в 11:11
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Машина проявила себя неплохо, есть потенциал для роста. Квалификацию Квят считает лучшей в этом сезоне.
Обновлено в 05:14
Общество
Стало известно место, где Шекспир работал над «Ромео и Джульеттой»
Британский историк Джеффри Марш заявил, что ему удалось обнаружить точное место в Лондоне, где английский поэт и драматург Уильям Шекспир работал над своей пьесой "Ромео и Джульетта".
Обновлено в 07:31
Происшествия
Ахмед Барахоев стал фигурантом уголовного дела
Ингушского старейшину Ахмеда Барахоева не отпустили сегодня из-под ареста, на него заведено уголовное дело о применении насилия к правоохранителям, сообщила адвокат лидера протестов.
Обновлено в 03:29