Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33

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Происшествия В заливе Мордвинова снова оторвало льдину с рыбаками Сегодня днём оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС России поступила информация о том, что в заливе Мордвинова Корсаковского района произошёл отрыв льда с людьми.

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