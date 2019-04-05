Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Обновлено в 17:04
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В заливе Мордвинова снова оторвало льдину с рыбаками
Сегодня днём оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях областного ГУ МЧС России поступила информация о том, что в заливе Мордвинова Корсаковского района произошёл отрыв льда с людьми.
Обновлено в 20:05
Политика
Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников
Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.
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МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.
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В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
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Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
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Игры
Крис Авеллон рассказал об отменённой Knights of the Old Republic 3
Геймдизайнер и сценарист Крис Авеллон (Fallout: New Vegas, Neverwinter Nights 2, Knights of Old Republic 2, Pathfinder) в интервью изданию VG247 рассказал, какой могла бы получиться третья часть KOTOR, если бы Obsidian всё же взялась за её разработку.
Обновлено в 12:54
Происшествия
WikiLeaks сообщила о судьбе кота Ассанжа после ареста его хозяина
Организация WikiLeaks опубликовала в своем Twitter видео с котом Джулиана Ассанжа, который сидит возле экрана телевизора, где демонстрируются кадры задержания его хозяина у здания посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 18:58
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Космос
В NASA раскрыли секрет установленных на Луне флагов США
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Климкин поблагодарил Польшу за отказ пустить российский парусник
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил Польшу за решение запретить российскому учебному паруснику "Седов" заходить в свои территориальные воды.
Обновлено в 13:12
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено в 18:39
Шоу-бизнес
Александр Толмацкий: «Подозреваю, что у жены Децла шизофрения»
Общее горе не сплотило Александра Толмацкого и вдову Децла. Супруга артиста продемонстрировала агрессию по отношению к продюсеру.
Обновлено в 12:00
Культура
Умерла художница Ксения Успенская
Обновлено в 20:15
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
После тюнинга авто следует предоставить на осмотр в ГИБДД, по итогам которого хозяину машины выдадут свидетельство или откажут в его выдаче.
Обновлено вчера в 04:31
Авто
Представлен Defender с самым длинным носом
Для превращения "дефа" в грозный шоу-стоппер потребовалось множество апгрейдов, самый заметный из которых – увеличение колесной базы на 400 мм, что отражено в названии: цифра 105 обозначает расстояние между осями в дюймах.
Обновлено в 09:15
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия
Хакеры выкрали личные данные тысяч сотрудников ФБР
Хакеры взломали несколько сайтов, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, и выгрузили в Сеть личные данные около 4 тысяч федеральных агентов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
СМИ сообщили о задержании правозащитника Павла Пятницкого за стрельбу
СМИ сообщили о задержании правозащитника, члена ОНК Павла Пятницкого за стрельбу в столице, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 06:32
Хоккей
«Коламбус» подтвердил подписание контракта с Гавриковым
Пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги "Коламбус Блю Джекетс" сообщила о подписании контракта с защитником СКА и сборной России Владиславом Гавриковым.
Обновлено в 19:34
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Сильный пожар произошел в подмосковном парке «Лосиный остров»
Пожар произошел на территории санитарной вырубки национального парка «Лосиный остров» в Московской области.
Обновлено в 17:03