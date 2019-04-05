Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Заммэра Москвы по строительству заработал в 2018 г 8,8 млн руб

РИА Новости03:37

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАССвчера в 11:50

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 18:04

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:31

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфаксвчера в 13:46

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Армия и оружие

МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море

Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Игры

Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order

Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
Обновлено 11 апреля в 14:51
Футбол

Виктор Гончаренко: «С ЦСКА болельщикам никогда не бывает скучно»

Обновлено в 09:41
Футбол

«Локомотив» победил «Ахмат» в чемпионате России

Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Локомотивом» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в Грозном на «Ахмат Арене».
Обновлено в 14:57
Происшествия

В Тюмени отменен режим контртеррористической операции

Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

55-летняя певица Азиза выходит замуж

55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол

«Барселона» потеряла очки в матче чемпионата Испании с «Уэской»

Обновлено в 12:19
Происшествия

В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Обновлено в 11:47
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»

"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Футбол

Футболист «Бернли» поцеловал соперника после стычки

Обновлено в 13:02
Интернет

Microsoft сообщила о взломе почты Outlook

Microsoft подтвердила изданию TechCrunch, что были взломаны учетные записи, использующих веб-службы электронной почты @ msn.com и @ hotmail.com.
Обновлено в 14:12
Единоборства

Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу

Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено в 01:38
Политика

В штабе Зеленского напомнили Порошенко о договоренности по дебатам

В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напомнили действующему лидеру Петру Порошенко, что дата и время дебатов определены и он на эти условия уже согласился.
Обновлено в 13:25
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Общество

Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным

Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Общество

В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки

Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено в 13:13
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес

Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото

В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
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