Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить940
Подробнее о событии
Показать все источники
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:09, Ашберн
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства при которых автобус, следующий по маршруту номер 8, насмерть сбил прохожего.
Обновлено в 12:31
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Игры
Утечка: в сети появился новый постер Star Wars Jedi: Fallen Order
Магазин Amazon преждевременно начал предварительную продажу футболок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на которых запечатлён постер сюжетной адвенчуры.
Обновлено 11 апреля в 14:51
Футбол
«Локомотив» победил «Ахмат» в чемпионате России
Матч 23-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Локомотивом» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча прошла в Грозном на «Ахмат Арене».
Обновлено в 14:57
Происшествия
В Тюмени отменен режим контртеррористической операции
Сегодня утром в Тюмени отменен режим контртеррористической операции. Напомним, что были уничтожены двое боевиков.
Обновлено в 02:57
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
55-летняя певица Азиза выходит замуж
55-летняя исполнительница Азиза довольно часто отказывала поклонникам, которые предлагали ей руку и сердце.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Обновлено в 11:47
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на третий матч серии с «Коламбусом»
"Коламбус" в пятницу во втором матче серии победил "Тампу" со счетом 5:1. Кучеров в третьем периоде за пять минут до окончания матча толкнул на борт защитника "Блю Джекетс" Маркуса Нутиваару.
Обновлено в 13:46
Футбол
Футболист «Бернли» поцеловал соперника после стычки
Обновлено в 13:02
Интернет
Microsoft сообщила о взломе почты Outlook
Microsoft подтвердила изданию TechCrunch, что были взломаны учетные записи, использующих веб-службы электронной почты @ msn.com и @ hotmail.com.
Обновлено в 14:12
Единоборства
Василий Ломаченко нокаутировал Энтони Кроллу
Только что в Лос-Анджелесе (США) завершился вечер бокса, в главном бою которого чемпион WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко нокаутировал обязательного претендента на титул WBA Энтони Кроллу.
Обновлено в 01:38
Политика
В штабе Зеленского напомнили Порошенко о договоренности по дебатам
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского напомнили действующему лидеру Петру Порошенко, что дата и время дебатов определены и он на эти условия уже согласился.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр
В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Общество
Сайт ярославского СМИ заблокировали после новости о граффити с Путиным
Несколькими днями ранее оказался заблокирован сайт издания «Яркуб», которое так же разместило у себя новость о Путине.
Обновлено в 03:59
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Общество
В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки
Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.
Обновлено в 13:13
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото
В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15