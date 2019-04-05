Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Стали известны доходы Лаврова и Шойгу в 2018 году

RT на русскомвчера в 12:38

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 18:04

Заммэра Москвы по строительству заработал в 2018 г 8,8 млн руб

РИА Новости03:37

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомостивчера в 11:04

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАССвчера в 11:50

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:42, Ашберн
Хоккей

СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ

В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.
Обновлено в 02:29
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Происшествия

В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода

Обновлено в 12:31
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело

Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Музыка

Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией

Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией Рассказал Пригожин и о своем конфликте с Сергеем Шнуровым, случившемся четыре месяца назад, когда продюсер раскритиковал фанатов группы "Ленинград" за то, что они вторят Шнурову, выкрикивающему матерные слова со сцены.
Обновлено вчера в 13:57
Спорт

На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщин

Произвольная программа у женщин начнется сегодня, 13 апреля, в 10:50 по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

Марио Фернандес заявил, что судья «убил» ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Обновлено в 12:01
Происшествия

Женщина погибла при взрыве на заводе в Донбассе

На украинском Лисичанском желатиновом заводе произошел взрыв, погибла сотрудница предприятия.
Обновлено в 10:42
Общество

Ракам стоит разобраться с прошлым, а Львам лучше научиться отказывать. Гороскоп на 15 - 21 апреля

Звёзды говорят, что вам лучше научиться тактично отказывать людям, чтобы не сделать лишнего и не вляпаться в неприятности.
Обновлено в 03:42
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Футбол

Крылья Советов — Рубин 1:0

Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
Обновлено вчера в 10:34
Политика

Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Политика

Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей

Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Космос

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие

Партия броневиков Hummer прибыла на Украину из США

Обновлено в 08:50
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Авто

Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти

По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Происшествия

В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие

Обновлено в 11:47
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем

Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Экономика

Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Здоровье

39-летняя волгоградка рассказала об инопланетянах и жизни после смерти

Обновлено в 01:33
Общество

Актеры севастопольских театров читали и писали «Тотальный диктант»

Обновлено в 12:38
Армия и оружие

Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал бредом идею направить армию в Донбасс

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:16
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