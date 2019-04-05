Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Хоккей
СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ
В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.
Обновлено в 02:29
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 12:26
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
Обновлено в 12:31
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Происшествия
В Тюмени после контртеррористической операции возбудили уголовное дело
Уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц общеопасным способом возбуждено в Тюмени по итогам контртеррористической операции.
Обновлено в 03:10
Музыка
Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией
Иосиф Пригожин признался, что ему уже десять лет стыдно перед Валерией Рассказал Пригожин и о своем конфликте с Сергеем Шнуровым, случившемся четыре месяца назад, когда продюсер раскритиковал фанатов группы "Ленинград" за то, что они вторят Шнурову, выкрикивающему матерные слова со сцены.
Обновлено вчера в 13:57
Спорт
На командном ЧМ состоится произвольная программа у женщин
Произвольная программа у женщин начнется сегодня, 13 апреля, в 10:50 по московскому времени.
Обновлено вчера в 22:07
Происшествия
Женщина погибла при взрыве на заводе в Донбассе
На украинском Лисичанском желатиновом заводе произошел взрыв, погибла сотрудница предприятия.
Обновлено в 10:42
Общество
Ракам стоит разобраться с прошлым, а Львам лучше научиться отказывать. Гороскоп на 15 - 21 апреля
Звёзды говорят, что вам лучше научиться тактично отказывать людям, чтобы не сделать лишнего и не вляпаться в неприятности.
Обновлено в 03:42
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Футбол
Крылья Советов — Рубин 1:0
Тренерский штаб «Крыльев Советов» во главе с Миодрагом Божовичем назвал стартовый состав на матч 23-го тура РПЛ против казанского «Рубина».
Обновлено вчера в 10:34
Политика
Советник Порошенко опубликовал ответ Минобороны о повестках Зеленскому
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза в 2014-2015 годах не являлся в военкомат по повесткам, он годен к прохождению службы, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховой рады, который опубликовал в Facebook советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено в 13:27
Политика
Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей
Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Партия броневиков Hummer прибыла на Украину из США
Обновлено в 08:50
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома
Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
Авто
Первая Lada Vesta с вариатором выехала на тесты в Тольятти
По предварительной информации, первая «Веста» с вариатором, выехавшая на тесты, была собрана в 2018 году.
Обновлено в 01:13
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей
Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Москве столкнулись два автобуса, есть пострадавшие
Обновлено в 11:47
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес
Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем
Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.
Обновлено в 05:15
Экономика
Зампред правления «Газпрома» Круглов станет новым замминистра финансов
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Андрей Круглов станет новым заместителем министра финансов РФ.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал бредом идею направить армию в Донбасс
Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:16