Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33

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Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Хоккей СКА отпустил Гусева и Гаврикова в НХЛ В субботу, 13 апреля, стало известно, что хоккеисты петербургского СКА Никита Гусев и Владислав Гавриков перейдут в НХЛ на время розыгрыша Куба Стэнли.

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Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

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Политика Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

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Шоу-бизнес Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.