Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Политика
В Белграде проходят акции протеста против президента Сербии
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Россия негативно относится к повышению активности НАТО в Черном море и примет необходимые ответные меры, заявил журналистам замминистра иностранных дел Александр Грушко, передает ТАСС.
Обновлено в 12:35
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла
Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Ученые из Университета Британской Колумбии (Канада) выяснили, что низкоуглеводный завтрак с высоким содержанием жиров помогает больным диабетом второго типа контролировать уровень глюкозы в течение дня, сообщает портал Medical Xpress.
Обновлено в 03:23
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Происшествия
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Происшествия
По факту мошенничества в РУСАДА возбуждено уголовное дело
Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в Российском антидопинговом агентстве.
Обновлено в 12:49
Игры
Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября
Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
Происшествия
В центре Петербурга автобус насмерть сбил пешехода
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
В Одессу прибыла партия американских бронированных Hummer
В Одесский порт прибыла партия военной техники, которая пойдет на нужды вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Тулузе начались столкновения протестующих с полицией
Обновлено в 08:03
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Футбол
Фернандес: за семь лет в России не видел такого плохого судейства
Удаленный по ходу встречи 23-го тура Российской премьер-лиги защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заявил, что за семь лет игры в России не встречался с настолько низким качеством судейства.
Обновлено в 10:00
Единоборства
Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы
Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.
Обновлено в 03:54
Кино
«Братство» Павла Лунгина не выйдет на экраны 9 мая
Ранее сенатор Игорь Морозов просил не выпускать на экраны 9 мая фильм про афганскую военную кампанию, поскольку картина вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события.
Обновлено вчера в 18:07
Наука
Создан не дающий воде замерзнуть даже при -263°C жир
Обновлено вчера в 16:09
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Футбол
Дани Алвес может вернуться в «Севилью»
«Севилья» планирует летом вернуть защитника Дани Алвеса.
Обновлено в 08:43
Политика
Порошенко призвал Зеленского отказаться от «выходных в Париже»
Действующий президент Украины Пётр Порошенко никак не успокоится относительно запланированных дебатов со своим оппонентом Владимиром Зеленским: гарант в очередной раз обратился к шоумену с призывом прийти на дебаты 14 апреля.
Обновлено в 11:36
Политика
В команде Зеленского запустили новый флешмоб
Один из актеров "Студии 95 квартал" и друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Евгений Кошевой сообщил о запуске в соцсетях нового флешмоба с хештегом "Шотутдумать".
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm ради 5G-модемов
Как стало известно, Apple намерена уладить конфликт с Qualcomm и выбрать именно ее в качестве поставщика модулей 5G, но при условии, что последняя назначит адекватную цену за них.
Обновлено в 10:44
Политика
Еще рано: Грушко ответил Порошенко
Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50