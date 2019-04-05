Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33
Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заработал в 2018 году свыше 538,4 миллиона рублей, что на 161,1 миллиона больше, чем в предыдущем году. Доход его супруги в 2018 году составил 2,15 миллиона рублей.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
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