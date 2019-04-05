Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Заммэра Москвы по строительству заработал в 2018 г 8,8 млн руб

РИА Новости03:37

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:31

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомостивчера в 11:04

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАССвчера в 11:50

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфаксвчера в 13:46
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Авто

Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае

Обновлено в 07:07
Происшествия

Котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Происшествия

Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США

Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Автоспорт

Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая

Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Общество

Беглов подвел на странице «ВКонтакте» итоги недели

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте" подвел итоги недели.
Обновлено в 06:47
Спорт

Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным

Обновлено в 06:30
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие

На Донбассе убит украинский морпех-контрактник

Обновлено в 04:52
Происшествия

Один человек погиб в результате взрыва на заводе на Украине

Обновлено в 06:45
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Обновлено в 04:21
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном Кубке мира

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Наука

Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети

Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева: Было так больно, что сознание отключалось

Обновлено в 02:21
Армия и оружие

Полторак прокомментировал работу снайперов ВСУ в Донбассе

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские снайперы в Донбассе вынудили ополченцев немного отодвинуть вооружения от линии разграничения.
Обновлено в 06:13
Футбол

Тульский «Арсенал» принимает «Урал»

Обновлено в 03:31
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено вчера в 08:02
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени

Следственное управление СК РФ по Тюменской области 13 апреля возбудило уголовное дело по факту планируемых действий ликвидированных боевиков.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол

Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша

Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Обновлено вчера в 22:38
Футбол

ЦСКА — Оренбург 2:2 (1-й тайм)

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Обновлено в 03:10
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