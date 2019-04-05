Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33
В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
Читать в источнике
Оценить928
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 07:38, Ашберн
Авто
Продажи кроссовера Haval F7 российской сборки стартуют в мае
Обновлено в 07:07
Происшествия
Котенок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров
В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Происшествия
Хакеры торгуют данными полицейских и сотрудников ФБР США
Неизвестная хакерская группировка похитила информацию о нескольких тысячах сотрудников правоохранительных органов и федеральных служб США и собираются ее продать.
Обновлено в 07:04
Автоспорт
Албон не примет участие в квалификации к Гран-при Китая
Пилот «Торо Россо» Александру Албон не сможет принять участие в квалификации к Гран-при Китая после серьезной аварии в третьей сессии свободных заездов.
Обновлено в 01:09
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Происшествия
Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Общество
Беглов подвел на странице «ВКонтакте» итоги недели
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на своей странице "ВКонтакте" подвел итоги недели.
Обновлено в 06:47
Спорт
Евгения Медведева назвала минувший сезон жестким и переломным
Обновлено в 06:30
Происшествия
Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве
Министерство иностранных дел Японии выразило протест американскому послу Уильяму Хагерти после того, как военный США убил японку на Окинаве.
Обновлено в 06:38
Армия и оружие
На Донбассе убит украинский морпех-контрактник
Обновлено в 04:52
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика
В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:03
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном Кубке мира
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла первое место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:47
Наука
Видео поедания гигантскими мокрицами туши аллигатора появилось в Сети
Учёные решили понаблюдать, как семейство мокриц Armadillidiidae, размер которых достигает 76 сантиметров, находит и поедает мертвого аллигатора на морском дне.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие
Полторак прокомментировал работу снайперов ВСУ в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские снайперы в Донбассе вынудили ополченцев немного отодвинуть вооружения от линии разграничения.
Обновлено в 06:13
Футбол
Тульский «Арсенал» принимает «Урал»
Обновлено в 03:31
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков ИГИЛ в Тюмени
Следственное управление СК РФ по Тюменской области 13 апреля возбудило уголовное дело по факту планируемых действий ликвидированных боевиков.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Футбол
Tuttosport: «Ювентус» хочет купить Фелиша
Вингер «Бенфики» Жоау Фелиш попал в сферу интересов «Ювентуса», сообщает Tuttosport.
Обновлено в 04:26
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:2 (1-й тайм)
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон прокомментировал предстоящий матч 23-го тура РПЛ против "Оренбурга".
Обновлено в 03:10