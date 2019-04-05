Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости 12 апреля в 11:33
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Читать в источнике
Оценить943
Подробнее о событии
Показать все источники
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвы12 апреля в 18:04
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 00:19, Ашберн
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Обновлено вчера в 08:32
Важное за сутки
Алина Санько из Азова стала «Мисс Россия-2019»
Победительницей конкурса «Мисс Россия» в 2019 году стала представительница города Азов Алина Санько, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы вместе с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Хоккей
Два ассиста Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»
Обновлено вчера в 18:39
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору рыбных консервов
По данным Роспотребнадзора, в общем объеме изъятых из реализации консервов доля рыбной продукции составляет около 10%.
Обновлено вчера в 23:21
Авто
Россияне определили критерии надёжности автомобилей
Большинство россиян оценивают надёжность автомобилей по публикациям специализированных изданий.
Обновлено в 00:13
Футбол
Френки де Йонг получил травму и может пропустить матч с «Ювентусом»
Полузащитник "Аякса" Френки де Йонг получил травму в матче 30-го тура чемпионата Голландии против "Эксельсиора" (6:2). Он покинул поле на 28-й минуте игры.
Обновлено вчера в 17:16
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено вчера в 09:10
Общество
Sunday Times назвало Солсбери лучшим местом для проживания в Британии
Город Солсбери, где произошел инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль, назван победителем в рейтинге лучших мест для проживания в Великобритании 2019 года, составленном изданием Sunday Times.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Троих рыбаков спасли с оторвавшейся льдины на Сахалине
Обновлено вчера в 23:24
Общество
Гороскоп на 14 апреля: лучше перенесите важные встречи
Гороскоп говорит, что нерешительность, осторожность и аккуратность со словами и действиями сегодня, 14 апреля, будут только на руку.
Обновлено вчера в 16:30
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено 12 апреля в 13:03
Здоровье
Железные леди: пауэрлифтерши опровергли мифы о своем спорте
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
МИД пообещал ответить НАТО на действия в Черном море
Возросшая активность НАТО на Черном море подрывает региональную стабильность, Москва будет реагировать "соответствующим образом", заявил журалистам замглавы МИД Александр Грушко.
Обновлено вчера в 11:36
Культура
Скончался автор системы рукопашного боя Алексей Кадочников
Обновлено вчера в 20:20
Здоровье
От сурьмы до тюрьмы: история медицины в отравах и истязаниях
Красной нитью прослеживается в «Истории шарлатанства» такой принципиальный и часто губительный компонент медицины, как бизнес.
Обновлено вчера в 17:02
Единоборства
Опубликовано видео нокаута Кроллы в бою с Ломаченко
Видео нокаута британца Энтони Кролла, который потерпел поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко, появилось в Сети.
Обновлено вчера в 06:50
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено вчера в 11:23
Политика
В Раде заявили, что французы «не умели читать» в период Киевской Руси
Киевская княжна Анна Ярославна привезла Евангелие французам, которые "не умели читать".
Обновлено вчера в 19:39
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье
Команда студентов ДВГМУ взяла серебро в финале Олимпиады по хирургии в Москве
Команда ДВГМУ третий год подряд занимает призовые места в финале олимпиады, уже дважды становясь серебряным призером самой престижной в России хирургической олимпиады среди студентов.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
У ночного клуба в Мельбурне произошла стрельба
В пригороде Мельбурна Праран у входа в ночной клуб произошла стрельба, несколько человек получили ранения.
Обновлено вчера в 18:17
Шоу-бизнес
«Я тебя обожаю». Ольга Бузова показала, как проводит время в постели
«Круто», «Сразу видно, выспалась», «Теперь я точно поняла, за что я тебя обожаю», - такие комментарии оставили подписчики Оли.
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Порошенко призвал Зеленского «не прятаться» и прийти на дебаты
Президент Украины Пётр Порошенко призвал кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского «не прятаться» и прийти на предвыборные дебаты.
Обновлено 12 апреля в 15:50
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
В Канаде сгорел Украинский культурный центр
Обновлено вчера в 16:46
Единоборства
Марянян намерен перейти в олимпийскую весовую категорию в 2019 году
Обновлено вчера в 16:28
Шоу-бизнес
Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж
Популярная в 90-е годы певица Азиза сообщила о намерении выйти замуж, причем этот брак станет для артистки первым официальным.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
В результате торнадо в Техасе погибли дети
В результате нескольких торнадо, обрушившихся на южную часть США, в субботу были отменены более 500 рейсов.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52