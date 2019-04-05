Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 годRuNews24.ru вчера в 17:49

Премьер-министр РФ Медведев за 2018 год заработал больше главы государства — девять миллионов 917 тысяч рублей. В декларации премьера указаны квартира площадью 367,8 квадратных метра, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, Медведев арендует земельный участок площадью 4,7 тысячи квадратных метров.

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 год

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