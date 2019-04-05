Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Заммэра Москвы по строительству заработал в 2018 г 8,8 млн руб

РИА Новости03:37

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфаксвчера в 13:46

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 18:04

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:31

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАССвчера в 11:50

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:21, Ашберн
Единоборства

Ломаченко сломал руку в бою с Кроллой

Обновлено в 07:54
Футбол

ЦСКА дома вдесятером проиграл «Оренбургу»

Обновлено в 09:50
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Политика

Представитель Украины в ЕС опроверг отмену санкций для девяти человек

Представитель Украины в Европейском союзе Николай Точицкий опроверг информацию о том, что ЕС принял новое решение о снятии санкций с девяти представителей окружения бывшего президента страны Виктора Януквовича.
Обновлено в 09:55
Общество

Сколько заработали за год депутаты Госдумы от Кузбасса

Обновлено в 02:36
Спорт

На командном ЧМ стартовала произвольная программа у женщин

В Фукуоке проходит заключительный соревновательный день командного чемпионата мира.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Известный правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Максим Виторган нашел утешение в новой блондинке

Максим Виторган отошел от разрыва с Ксенией Собчак. Его "засекли" в обществе неизвестной эффектной блондинки, пишет "7 дней".
Обновлено в 06:43
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Политика

Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме

Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Лавров заявил о готовности выстраивать сотрудничество с Евросоюзом

Москва готова выстраивать сотрудничество с ЕС, видит перспективу формирования большого евразийского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:37
Наука

В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны

С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено вчера в 11:36
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия

В Москве эвакуировали ТЦ «Океания»

На западе Москвы эвакуировали торговый центр "Океания" из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 09:01
Общество

Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров

Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Спорт

Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ

Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Собчак отреагировала на критику Ахеджаковой спектакля Богомолова

Обновлено в 05:47
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»

Обновлено вчера в 15:03
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова

Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Экономика

Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза

В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб. Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Лавров не исключил трудностей с продлением СНВ-3 после развала ДРСМД

Министр иностранных дел РФ предположил, что разрыв Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности грозит проблемами с продлением ещё одного стратегически важного документа.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Юлию Проскурякову впечатлила сила воли Аллы Пугачевой

Обновлено в 07:14
Музыка

Светлана Лобода не пропустила дочь Алсу в финал шоу «Голос. Дети»

Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Финансы

Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году

Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека

По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу

Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено вчера в 12:13
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Обновлено в 08:00
Игры

Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября

Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
Обновлено в 05:25
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