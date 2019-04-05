Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33
В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Сколько заработали за год депутаты Госдумы от Кузбасса
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Ранее сообщалось, что в Москве семь человек задержали за стрельбу в офисе.
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Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме
Друг основателя WikiLeaks Вон Смит, который, по данным Bloomberg, последним посещал Джулиана Ассанжа в его комнате в посольстве Эквадора в Лондоне до задержания, рассказал агентству, что после того, как дело Ассанжа рассмотрел лондонский суд, основателя WikiLeaks отправили в тюрьму Белмарш.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
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Лавров заявил о готовности выстраивать сотрудничество с Евросоюзом
Москва готова выстраивать сотрудничество с ЕС, видит перспективу формирования большого евразийского партнерства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 08:37
Наука
В мозге крыс нашли эмоциональные зеркальные нейроны
С помощью эксперимента, в ходе которого крысе причиняли боль с помощью лазера, а также показывали, как другую крысу бьют током, исследователи выделили в передней поясной коре (отделе, который в том числе отвечает за эмпатию) их головного мозга популяцию нейронов, которые активны как при ощущении боли, так и при наблюдении за тем, как ее испытывает кто-то другой.
Обновлено вчера в 11:36
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Происшествия
В Москве эвакуировали ТЦ «Океания»
На западе Москвы эвакуировали торговый центр "Океания" из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Обновлено в 09:01
Общество
Познер назвал три книги, которые он взял бы на необитаемый остров
Наверное, взял бы "Трех мушкетеров", естественно, на французском языке и "Алису в стране чудес", - сказал Познер.
Обновлено в 06:55
Спорт
Гимнаст Аблязин завоевал золото в упражнении на кольцах на ЧЕ
Обновлено в 09:54
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Обновлено вчера в 15:03
Общество
В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках
На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Дворкович прокомментировал дело экс-министра Абызова
Бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович прокомментировал дело экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого обвиняли в мошенничестве и создании преступного сообщества.
Обновлено в 08:55
Экономика
Доход Сулеймана Керимова снизился в 74 раза
В 2018 году представитель Дагестана в верхней палате Сулейман Керимов заработал 37,15 млн руб. Доход его супруги составил 4,15 млн руб. Также семья Керимовых владеет 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м. Еще одна квартира находится у них в пользовании.
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Лавров не исключил трудностей с продлением СНВ-3 после развала ДРСМД
Министр иностранных дел РФ предположил, что разрыв Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности грозит проблемами с продлением ещё одного стратегически важного документа.
Обновлено в 08:34
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Музыка
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Дочь Алсу еще сможет оказаться в финале шоу после следующего выступления по результатам зрительского голосования и тогда она уже сможет победить в конкурсе.
Обновлено в 08:58
Финансы
Набиуллина сообщила о возможном снижении ключевой ставки в 2019 году
Глава Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом регулятора ключевая ставка может быть снижена уже в текущем году, передает ТАСС.
Обновлено в 10:12
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Самарский школьник трижды отправлял на ЕГЭ другого человека
По данным ведомства, вместо школьника, находящегося на домашнем обучении, экзамены по русскому языку, математике и английскому "сдавал другой человек".
Обновлено в 05:04
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу
Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено вчера в 12:13
Игры
Мерчендайз: Star Wars Jedi: Fallen Order выйдет 15 ноября
Пользователь Reddit опубликовал фотографию двух заколок по мотивам Star Wars Jedi: Fallen Order, на задней стороне которых опубликована дата выхода игры — 15 ноября.
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