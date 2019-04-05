Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахРИА Новости 11:33
В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Обновлено в 16:56
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Космос
Сделано первое в истории человечества фото черной дыры
Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено 10 апреля в 10:01
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Авто
Volkswagen в России отзывает кроссоверы Teramont
Росстандарт информирует об отзыве 281 автомобиля Volkswagen Teramont, которые реализовали в 2018-2019 годах.
Обновлено в 10:13
Авто
АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика
Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим
Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно.
Обновлено в 17:00
Хоккей
В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»
Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено в 14:59
Теннис
Хачанов и Медведев узнали соперников на турнире в Монте-Карло
Серб Новак Джокович, первая ракетка мира и двукратный победитель турнира в Монте-Карло, вступит в борьбу со второго круга, где его соперником станет победитель матча между австралийцем Танаси Коккинакисом и немцем Филиппом Кольшрайбером.
Обновлено в 17:09
Футбол
Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»
Обновлено в 03:41
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны
Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Авто
KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном
Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Общество
Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться
Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
Обновлено в 10:55
Политика
Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности
Обновлено в 14:33
Культура
Что случилось в девятом эпизоде шоу «Голос. Дети»
В девятом эпизоде шоу настала очередь команды Светланы Лободы Первой на сцену вышла команда, в которую вошли сестры Арина и Софья Березины, Юлия Карлина и Анастасия Иванова.
Обновлено в 17:03
Общество
Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова
Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
Обновлено в 06:45
Здоровье
Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев
За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Кино
Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни
Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Спорт
Загитова рассказала о страхе опозорить Россию
Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию».
Обновлено в 12:38
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне
Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.
Обновлено в 17:05
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана
Обновлено в 05:35
Общество
Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев
Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54