Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахРИА Новости 11:33

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Владимир Путин за прошлый год заработал почти 9 миллионов рублей, Дмитрий Медведев — на миллион больше

Эхо Москвы17:02

Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы

ТАСС15:51

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

РИА Новости11:33

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русском11:31

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомости11:04

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъ11:46

Путин за год заработал меньше Медведева

РБК11:05
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:52, Ашберн
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено в 16:56
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Космос

Сделано первое в истории человечества фото черной дыры

Астрономы смогли сделать фото сверхмассивной черной дыры, которая скрывается в центре галактики под названием Messier 87 (M87).
Обновлено 10 апреля в 10:01
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Авто

Volkswagen в России отзывает кроссоверы Teramont

Росстандарт информирует об отзыве 281 автомобиля Volkswagen Teramont, которые реализовали в 2018-2019 годах.
Обновлено в 10:13
Авто

АвтоВАЗ прекращает поставки Lada в Европу

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada на европейский рынок.
Обновлено вчера в 19:06
Экономика

Объявленное Visa повышение суммы покупок без ПИН-кода не будет всеобщим

Промсвязьбанк рассматривает возможность повышения сумм операций без ПИН-кода по картам Visa, но увеличивать лимит в своей эквайринговой сети будет постепенно.
Обновлено в 17:00
Хоккей

В СКА опровергли переход Гусева в «Вегас»

Вице-президент петербургского хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о переходе нападающего команды Никиты Гусева в «Вегас Голден Найтс», выступающий в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Теннис

Хачанов и Медведев узнали соперников на турнире в Монте-Карло

Серб Новак Джокович, первая ракетка мира и двукратный победитель турнира в Монте-Карло, вступит в борьбу со второго круга, где его соперником станет победитель матча между австралийцем Танаси Коккинакисом и немцем Филиппом Кольшрайбером.
Обновлено в 17:09
Футбол

Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»

Обновлено в 03:41
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес

Денис Клявер показал повзрослевшую дочь от Евы Польны

Певец Денис Клявер опубликовал в соцсетях фото с сильно повзрослевшей дочерью от Евы Польны.
Обновлено в 08:00
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Общество

Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться

Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
Обновлено в 10:55
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено в 14:33
Культура

Что случилось в девятом эпизоде шоу «Голос. Дети»

В девятом эпизоде шоу настала очередь команды Светланы Лободы Первой на сцену вышла команда, в которую вошли сестры Арина и Софья Березины, Юлия Карлина и Анастасия Иванова.
Обновлено в 17:03
Общество

Валентина Терешкова заложила аллею в аэропорту Саратова

Первой на аллее появится табличка Терешковой с автографом, который отольют в металле. Новый аэропорт строится в 30 километрах от Саратова.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Лия Ахеджакова раскритиковала Богомолова. Собчак не смолчала

Обновлено в 15:42
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Политика

Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной

«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Фигуристка Алина Загитова хотела сняться с чемпионата мира в Японии из-за нежелания «опозорить Россию».
Обновлено в 12:38
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Неизвестный попытался поджечь себя у Белого дома в Вашингтоне

Неизвестный мужчина был задержан около Белого дома после неудачной попытки поджечь себя в Вашингтоне у здания Белого дома.
Обновлено в 17:05
Происшествия

Забитого камнями до смерти мужчину нашли на северо-востоке Москвы

Обновлено в 13:54
Спорт

Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия

Задержан глава Бабаюртовского района Дагестана

Обновлено в 05:35
Общество

Супруга депутата Белоусова возглавила рейтинг богатейших жен чиновников и парламентариев

Рейтинг жен высших чиновников и парламентариев несколько изменился — в частности, доход больше миллиарда рублей годом ранее задекларировала только супруга депутата Александра Некрасова, которая была первой в течение трех лет, в этом — только жена Вадима Белоусова.
Обновлено в 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
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