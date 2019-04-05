Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахРИА Новости 11:33

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБК18:17

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъ11:46

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфакс13:46

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

РИА Новости11:33

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русском11:31

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАСС11:50

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвы18:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз

Обновлено вчера в 17:20
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено в 21:44
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Кино

Умер режиссёр-документалист Сергей Страхов

Обновлено в 10:07
Баскетбол

Уолтон ушёл с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и главный тренер команды Люк Уолтон пришли к соглашению о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт калифорнийского клуба.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Экономика

В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Политика

Ветераны политики США призвали Трампа пересмотреть отношения с Россией

Бывший глава Госдепа Джордж Шульц, экс-министр обороны США Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн призвали Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении России.
Обновлено в 05:12
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра

Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
Политика

Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США

Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено в 13:33
Политика

Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Обновлено в 08:35
Экономика

Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»

Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:54
Кино

Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат

Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Кино

В Австралии появилось кладбище для погибших героев из «Игры престолов»

В Столетнем парке возле Сиднея появилось кладбище, где покоятся погибшие герои из "Игры престолов".
Обновлено в 09:02
Политика

Меркель объяснила визит Порошенко и отсутствие приглашения Зеленскому

Обновлено в 16:50
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Гаджеты

Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P

Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов. Иск был подан в апреле 2017 года.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Шоу-бизнес

Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»

Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко шесть раз отказывала на предложения выйти замуж

В памяти Тодоренко остались как минимум шесть таких случаев, и в каждом из них она отвечала отказом.
Обновлено в 10:38
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании

Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Культура

Актер Владимир Коренев дебютирует как режиссер в Электротеатре «Станиславский»

Московский Электротеатр "Станиславский" на Малой сцене проведет в субботу и воскресенье премьерные показы спектакля "Служанки бульвара Сансет", постановку которого осуществил старейший актер труппы, народный артист РФ Владимир Коренев, дебютирующий в качестве режиссера.
Обновлено в 21:00
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами

На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Финансы

Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено в 18:59
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное