Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахРИА Новости 11:33
В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей
Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
Обновлено в 21:44
Армия и оружие
Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Обновлено в 21:37
Кино
Умер режиссёр-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:07
Баскетбол
Уолтон ушёл с поста главного тренера «Лос-Анджелес Лейкерс»
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» и главный тренер команды Люк Уолтон пришли к соглашению о прекращении сотрудничества, сообщает официальный сайт калифорнийского клуба.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Политика
Ветераны политики США призвали Трампа пересмотреть отношения с Россией
Бывший глава Госдепа Джордж Шульц, экс-министр обороны США Уильям Перри и бывший сенатор Сэмюэл Нанн призвали Дональда Трампа пересмотреть политику в отношении России.
Обновлено в 05:12
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра
Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
Обновлено в 08:39
Политика
Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США
Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено в 13:33
Политика
Помпео обвинил Россию в «провокациях и эскалации ситуации» в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в провокационных действиях и эскалации ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 15:37
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Обновлено в 08:35
Экономика
Страховщик выплатил «Роскосмосу» 4,7 млрд руб. за аварию «Союз-ФГ»
Страховая компания «Согласие» выплатила «Роскосмосу» 4,655 млрд руб. за аварию ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-10», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:54
Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Кино
В Австралии появилось кладбище для погибших героев из «Игры престолов»
В Столетнем парке возле Сиднея появилось кладбище, где покоятся погибшие герои из "Игры престолов".
Обновлено в 09:02
Происшествия
В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу
В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено в 19:32
Гаджеты
Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P
Если суд одобрит соглашение, то компании выплатят владельцам Nexus 6P примерно по 400 долларов. Иск был подан в апреле 2017 года.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко шесть раз отказывала на предложения выйти замуж
В памяти Тодоренко остались как минимум шесть таких случаев, и в каждом из них она отвечала отказом.
Обновлено в 10:38
Происшествия
В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Культура
Актер Владимир Коренев дебютирует как режиссер в Электротеатре «Станиславский»
Московский Электротеатр "Станиславский" на Малой сцене проведет в субботу и воскресенье премьерные показы спектакля "Служанки бульвара Сансет", постановку которого осуществил старейший актер труппы, народный артист РФ Владимир Коренев, дебютирующий в качестве режиссера.
Обновлено в 21:00
Авто
На Красной площади заметили кабриолеты Aurus
На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия
В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами
На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.
Обновлено в 21:58
Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено в 18:59
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14