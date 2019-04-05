Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахРИА Новости 11:33
В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Создатель проекта «ДОМ-2» Валерий Комиссаров: «Это я дал дорогу Нагиеву и Бородиной»
Обновлено в 15:00
Экономика
Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга
Американская компания Facebook в течение 2018 года потратила на личную охрану ее главы Марка Цукерберга $20 млн, передает CNBC со ссылкой на документы, поданные Facebook в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
Обновлено в 20:03
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Происшествия
Жители Тюмени не пострадали в ходе контртеррористической операции
Никто из жителей Тюмени и силовиков не пострадал в ходе ликвидации сторонников террористической группировки «Исламское государство»*.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Сердюков возглавил российские войска в Сирии
Командующий воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков возглавил российскую группировку войск в Сирии.
Обновлено в 03:55
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Гаджеты
Компания Huawei отправила свой гаджет Honor 8A Pro в стратосферу
Китайская компания Huawei отправила свой смартфон Honor 8A Pro в стратосферу на высоту 28 километров и проверила работоспособность устройства.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Самолёт рухнул на школьное бейсбольное поле в США
Обновлено в 11:52
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено в 18:05
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Обновлено в 18:35
Космос
Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Кино
Лунгин назвал предполагаемую дату выхода фильма «Братство» в прокат
Фильм режиссера Павла Лунгина «Братство» вероятнее всего выйдет в прокат 10-12 мая.
Обновлено в 20:05
Экономика
Пенсионеры получат в мае недостающие с начала года выплаты
Пенсионный фонд, отметил Максим Топилин, готов провести перерасчет региональных доплат к пенсиям до конца апреля, и уже в мае получателям невысоких пенсий выплатят положенные им пенсии в повышенном размере, включая и суммы, недополученные за четыре месяца - с января и по апрель.
Обновлено в 06:00
Финансы
Греция может досрочно выплатить МВФ половину долга
По сведениям от источника, Греция намерена подписать соглашение с МВФ о досрочном погашении кредитов уже в ближайшие дни, причем Афины собираются вернуть фонду около половины из общей суммы долга, отмечает агентство.
Обновлено в 19:54
Политика
Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Facebook опубликовала кадры со встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 14:31
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено в 08:45
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова в СИЗО
Мосгорсуд признал законным арест бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА
Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Авто
Renault назвала дату появления Arkana на российском рынке
Новый купе-кроссовер Renault Arkana российской сборки поступит в продажу в первой половине 2019 года с двумя моторами на выбор.
Обновлено вчера в 11:58
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные системы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено в 19:08
Армия и оружие
Власти Дагестана призвали ускорить перебазирование Каспийской флотилии
«Республика [Дагестан] заинтересована в скорейшем завершении строительства и передислокации Каспийской флотилии, создании здесь соответствующей инфраструктуры, в том числе и бытовых условий военнослужащих», – заявил Джафаров.
Обновлено в 16:59
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Кино
В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41