Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахРИА Новости 11:33

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБК18:17

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русском11:31

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфакс13:46

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

РИА Новости11:33

Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы

ТАСС15:51

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомости11:04

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъ11:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:06, Ашберн
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Обновлено в 21:37
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
Обновлено в 21:17
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Происшествия

Оцепление снято в районе КТО в Тюмени

В Тюмени в районе проведения контртеррористической операции (КТО) сняли оцепление, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Обновлено в 17:26
Происшествия

В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома

В Вашингтоне неизвестный мужчина поджег свою одежду перед зданием Белого дома. Об этом говорится на странице Секретной службы США в Twitter.
Обновлено в 21:21
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено в 13:55
Общество

Ученые назвали новый способ быстро бросить курить

Обновлено в 14:23
Политика

Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила родным трогательные послания

Обновлено в 08:56
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено в 17:16
Хоккей

Хоккеисты Гусев и Гавриков покинули СКА

Нападающий Никита Гусев переходит в «Вегас» (Парадайс, штат Невада, США), а защитник Владислав Гавриков — в «Коламбус» (штат Огайо, США).
Обновлено в 19:38
Кино

В Сети появился первый трейлер девятого эпизода «Звездных войн»

Девятый эпизод «Звездных войн» получит название The Rise Of Skywalker и выйдет в прокат в канун католического Рождества.
Обновлено в 19:41
Гаджеты

В России начинаются продажи смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Компания Huawei с 13 апреля начнет живые продажи своих смартфонов Huawei P30 и P30 Pro, которые дебютировали в прошлом месяце.
Обновлено в 14:05
Политика

Закон об изоляции Рунета прошел второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении законопроект о независимом интернете в России. Предполагается, что он вступит в силу 1 ноября 2019 года.
Обновлено вчера в 04:49
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено в 15:14
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Экономика

Facebook потратил миллионы долларов на охрану Цукерберга

Обновлено в 20:03
Экономика

Самый богатый кремлевский чиновник заработал 657 млн рублей

Больше других кремлевских чиновников в 2018 году заработал полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
Обновлено в 12:14
Происшествия

В управлении МВД Петропавловска-Камчатского прошли обыски

Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
Обновлено в 20:38
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала о превращении Джонни Деппа в «монстра»

Актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против бывшего мужа Джонни Деппа, рассказав, как он, будучи нетрезвым, таскал ее за волосы и душил.
Обновлено в 18:33
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено в 18:09
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Технологии

Компания «Детский мир» сменила логотип

Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
Обновлено в 10:29
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В США пассажир выпрыгнул из самолета на ВПП

Мужчина открыл дверь и выпрыгнул из пассажирского самолета авиакомпании American Airlines на асфальт сразу после посадки в аэропорту города Финикс (штат Аризона, США).
Обновлено в 18:47
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