Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости 11:04

Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы

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Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

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Путин в 2018 году заработал более восьми миллионов рублей

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Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомости11:04

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъ11:46

Путин за год заработал меньше Медведева

РБК11:05
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Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено в 12:58
Экономика

Трутнев стал самым богатым в кабмине в 2018 году

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в 2018 году задекларировал доход в 538,4 млн рублей и стал самым богатым членом правительства.
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Ксения Бородина и Курбан Омаров решили расстаться с автомобилем

Ксения Бородина и Курбан Омаров сообщили о расставании с автомобилем.
Обновлено в 03:01
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Шоу-бизнес

Татьяна Навка растит свою дочь балериной

Фигуристка Татьяна Навка на своей странице в Instagram опубликовала снимок с занятий дочери. Она хочет вырастить девочку балериной.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Общество

Доход Вячеслава Володина за 2018 год составил 71,74 млн рублей

Доход председателя Госдумы Вячеслава Володина в 2018 году составил 71,74 млн рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на сайте Госдумы.
Обновлено в 11:45
Кино

Опубликован тизер нового эпизода «Звездных войн»

Тизер к новой картине опубликован в пятницу на официальной странице Star Wars в Twitter.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

Началова перед смертью отправила трогательные сообщения родным

Обновлено в 09:59
Кино

Фильм «Братство» Лунгина не покажут в российских кинотеатрах 9 мая

Фильм «Братство» режиссера Павла Лунгина, который ранее вызвал неоднозначную реакцию российских политиков, обсудили 12 апреля в Министерстве культуры, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:33
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Авто

Вникаем в технические детали кроссовера Renault Arkana

Обновлено вчера в 15:00
Общество

Основатель Alibaba заступился за культуру сверхурочной работы

Китайский предприниматель, основатель корпорации Alibaba Джек Ма заявил, что считает «благословением» культуру сверхурочной работы, которая практикуется в его компании.
Обновлено в 10:30
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Наука

Математики МГУ создали новую геометрию

Математики из МГУ совместно с иностранными специалистами заложили основы Нийенхейсовой геометрии – раздела математики, который тесно связан с интегрируемыми системами, алгеброй, дифференциальной геометрией и математической физикой.
Обновлено в 05:03
Политика

Папа Римский поцеловал ноги лидерам Южного Судана

Обновлено в 12:51
Финансы

Стагнация закончилась: S&P преодолел 2900, Nasdaq приблизился к 8000

К настоящему моменту индекс Dow Jones поднялся от 26 000 на несколько сотен пунктов, S&P 500 преодолел 2900 пунктов, а Nasdaq вплотную приблизился к 8000 пунктов.
Обновлено в 11:16
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено в 14:23
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено в 01:43
Происшествия

В Дагестане задержали главу Бабаюртовского района

Обновлено в 03:54
Наука

Создана эффективная вакцина против рака

Вакцину разработали американские специалисты из Маунт Синай. Она оказалась эффективна при борьбе с раком крови.
Обновлено в 11:15
Политика

Зеленский прибыл в Елисейский дворец для встречи с Макроном

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский прибыл в пятницу в Елисейский дворец для переговоров с главой Французской Республики Эмманюэлем Макроном, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 09:26
Армия и оружие

Первый польский космонавт назвал гениальным российский самолет Су-34

Первый и единственный польский космонавт Мирослав Гермашевский назвал гениальным российский бомбардировщик Су-34.
Обновлено в 05:33
Авто

KIA показала новый Cerato с более ярким дизайном

Пресс-служба KIA опубликовала официальные фотографии седана KIA K3 нового поколения с другим более ярким дизайном.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей

На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.
Обновлено в 14:30
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