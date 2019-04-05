Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости 11:04

Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

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РИА Новости11:33

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РБК11:05
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Самым богатым среди глав фракций оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он заработал 7,9 млн руб. Второе место занимает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 6,8 млн руб. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработали 4,9 млн руб. Статус самого богатого депутата второй год подряд удерживает единоросс Григорий Аникеев.
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Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины

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Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту.
Обновлено в 13:06
Экономика

В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ

В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Политика

МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам

МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Спорт

Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
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Гулиев извинился перед болельщиками после инцидента с пешеходом

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Худрук Александринки Валерий Фокин выходит из секретариата СТД

По мнению Фокина, руководство СТД скомпрометировало не идею объединения двух старейших театров, а в первую очередь себя, в связи с чем он вынужден выйти из Секретариата СТД.
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Путин не исключил строительства дороги между Старыми и Новым Химками

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Свидетель отказался называть Кокорина и Мамаева футболистами

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Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
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Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации

10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
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Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

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Именно благодаря свободным шортам визуально кажется, что актриса стала еще более худой, чем прежде.
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По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
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В посте студия Sulliwan отметила, что аудитория сервиса «Яндекс.Дзен» составляет 40 миллионов человек.
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«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Британии

В Великобритании спецслужбы арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
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«Медведей» заподозрили в кибератаке на Минобороны Испании

"Анализы без сомнения указывают на группу русских хакеров Fancy Bear", — сообщает интернет-издание Español со ссылкой на неназванные источники.
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