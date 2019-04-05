Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости 11:04
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Политика
Вячеслав Володин заработал 71,7 млн рублей
Самым богатым среди глав фракций оказался лидер КПРФ Геннадий Зюганов: он заработал 7,9 млн руб. Второе место занимает глава ЛДПР Владимир Жириновский с 6,8 млн руб. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработали 4,9 млн руб. Статус самого богатого депутата второй год подряд удерживает единоросс Григорий Аникеев.
Обновлено в 13:08
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено в 10:53
Общество
Декларация Арашукова за 2018 год не появилась на сайте Совфеда
Декларация о доходах задержанного ранее Рауфа Арашукова, отстраненного от работы сенатора, за 2018 год не появилась на сайте Совета Федерации РФ вместе с данными о доходах коллег.
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Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения.
Обновлено в 13:05
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Ученые имплантировали человеческий ген в мозг обезьян
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Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Политика
Польша отказалась впускать парусник с российскими курсантами
Польша отказалась пускать в свои территориальные воды российский парусник «Седов» с курсантами из Керчи (Крым) на борту.
Обновлено в 13:06
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Политика
МИД Литвы передал ноту посольству России из-за угроз дипломатам
МИД Литвы вызвал российского посла и вручил ему ноту из-за угроз, которые поступали в адрес сотрудников литовского посольства в Москве и членов их семей.
Обновлено в 11:39
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Культура
Худрук Александринки Валерий Фокин выходит из секретариата СТД
По мнению Фокина, руководство СТД скомпрометировало не идею объединения двух старейших театров, а в первую очередь себя, в связи с чем он вынужден выйти из Секретариата СТД.
Обновлено в 11:02
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45
Политика
Почему ПАСЕ попросила Россию сохранить членство в организации
10 апреля делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) приняли резолюцию с призывом к России сохранить членство в Совете Европы, направить свою делегацию в ассамблею и заплатить взносы в бюджет организации.
Обновлено вчера в 04:34
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
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Именно благодаря свободным шортам визуально кажется, что актриса стала еще более худой, чем прежде.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Бурятии возбуждено дело из-за смерти пациента в подсобке больницы
По факту смерти пациента, запертого в подсобке Баргузинской центральной районной больницы Бурятии, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Технологии
Яндекс.Дзен скоро будет выглядеть по-новому
В посте студия Sulliwan отметила, что аудитория сервиса «Яндекс.Дзен» составляет 40 миллионов человек.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Ростов» выпустил специальные кружки к матчу со «Спартаком»
«Ростов» на своем поле примет «Спартак» в матче 23-го тура чемпионата России.
Обновлено в 12:21
Политика
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж арестован в Британии
В Великобритании спецслужбы арестовали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой
Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
«Медведей» заподозрили в кибератаке на Минобороны Испании
"Анализы без сомнения указывают на группу русских хакеров Fancy Bear", — сообщает интернет-издание Español со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 09:39