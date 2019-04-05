Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости 11:04
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:21, Ашберн
Политика
Порошенко прибыл в Париж на встречу с Макроном
Президент Украины Пётр Порошенко прибыл на встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Тюмени идёт контртеррористическая операция
В Тюмени силовики проводят контртеррористическую операцию.
Обновлено в 15:20
Экономика
Пономарев вернул лидерство по доходам среди сенаторов
Сенатор от Камчатского края Валерий Пономарев снова стал лидером по доходам среди членов Совета Федерации по итогам 2018 года, заработав около 2,35 млрд рублей.
Обновлено в 12:07
Спорт
Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году
Выдающийся хоккеист, член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк стал самым богатым депутатом-спортсменом в 2018 году с доходом в 22,5 миллиона рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов, размещенных на сайте Госдумы в пятницу.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Знаменитый спортсмен признан виновным в изнасиловании спящей женщины
Игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Гаджеты
«Билайн» позволит самостоятельно регистрировать новые SIM-карты
«ВымпелКом» (бренд «Билайн») уже в следующем месяце предложит российским абонентам новую услугу — самостоятельную регистрацию SIM-карт.
Обновлено в 10:05
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выставила округлившийся живот
Лера Кудрявцева не смогла скрыть округлившийся живот.
Обновлено в 11:51
Космос
Впервые сфотографированной черной дыре дали имя
Сверхмассивная черная дыра в центре галактики М87, которая стала первым подобным космическим объектом, чей снимок удалось получить, обрела имя.
Обновлено в 14:20
Музыка
В Кремле в День космонавтики исполнили песни Рогозина
Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".
Обновлено в 15:24
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Аноним «заминировал» оздоровительный комплекс «Ватутинки» в ТиНАО
Как передает агентство городских новостей «Москва», анонимное сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в санатории «Ватутинки» в ТиНАО поступило на электронную почту оздоровительного комплекса днем в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 10:52
Политика
Кучма: Гражданам Украины было бы интересно увидеть дебаты кандидатов
«Во время дебатов людям будет интереснее послушать кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского, потому что о работе действующего главы государства Петра Порошенко говорят его дела за предыдущие пять лет», — сказал Кучма.
Обновлено в 13:43
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Общество
Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
Обновлено в 10:07
Общество
Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю
Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Общество
Средняя зарплата космонавта Роскомоса составляет 170 тысяч рублей
На сегодняшний день, как рассказал Залетин, в России 33 действующих космонавта, в США их примерно 50, в Европе – около 20.
Обновлено в 14:30
Культура
Британский комик умер после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.
Обновлено в 13:15
Кино
Умер режиссер-документалист Сергей Страхов
Обновлено в 10:35
Культура
Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов
Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:47
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Финансы
Рынок акций РФ закрылся в пятницу умеренным ростом
Рынок акций РФ закрылся в пятницу умеренным ростом благодаря улучшению внешней конъюнктуры, частично отыграв потери предыдущего дня; индекс МосБиржи привязался к отметке 2560 пунктов, а индекс РТС за счет укрепления рубля смог закрепиться выше уровня 1250 пунктов.
Обновлено в 13:00
Политика
ЕС может ввести ответные пошлины на товары из США
Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
Обновлено в 13:30
Экономика
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция
12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Космос
Российские ученые нашли новые признаки наличия жизни на Венере
Ученые нашли новые доказательства существования жизни на Венере.
Обновлено в 08:45