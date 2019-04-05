Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахРИА Новости 11:33

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБК18:17

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвы18:04

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомости11:04

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

РИА Новости11:33

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русском11:31

Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы

ТАСС15:51

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъ11:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:26, Ашберн
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Глава министерства финансов России Антон Силуанов в рамках встречи с международными инвесторами на полях Весенней сессии Международного валютного фонда (МВФ) рассказал о "плане Б", который Москва готовит для противодействия возможным санкциям в отношении госбанков и российского госдолга.
Обновлено в 18:05
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Обновлено в 02:44
Футбол

Селихов показал прооперированный палец

Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов показал прооперированный палец после перелома в своём «инстаграме».
Обновлено в 18:17
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче чемпионата России

Обновлено в 13:35
Экономика

Минфин: профицит бюджета в первом квартале составил 2,2% ВВП

Профицит бюджета за 2018 год составил 2,745 трлн руб (2,7% ВВП).
Обновлено в 14:47
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено в 16:56
Экономика

Минфин Греции уведомил МВФ о намерении досрочно погасить кредиты фонда

Министр финансов Греции Эвклид Цакалотос уведомил директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард о намерении правительства Греции приступить к досрочному частичному погашению кредитов МВФ, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 18:24
Космос

Учёные: Необычный сигнал из космоса объясняется рождением магнитара

Обновлено в 13:07
Спорт

Загитова рассказала о страхе опозорить Россию

Обновлено в 12:38
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Политика

Зеленский лидирует в президентской гонке на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский вдвое опережает украинского лидера Петра Порошенко во втором туре выборов.
Обновлено 10 апреля в 18:16
Политика

Эстония запретила въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине

Эстония запретила журналистам России-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы».
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

На Украине начнут вручать медали «За ранение»

«Первой наградой, которая начинает свой путь к утверждению министром обороны и перерезает ленту старта реформирования системы наград, будет медаль «За ранение»!», — указывается в заявлении ведомства, опубликованном на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 14:33
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Иерей Сергий Зотов, переведенный из Магнитогорска в село из-за фотографии жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости, что готовит заявление в прокуратуру из-за травли супруги.
Обновлено в 11:53
Кино

Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

На официальном YouTube-канале «Звездных войн» опубликован первый трейлер девятого эпизода космической саги.
Обновлено в 18:54
Общество

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено в 18:00
Экономика

В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Происшествия

В США неизвестный попытался поджечь себя возле Белого дома

В Вашингтоне был задержан неизвестный мужчина, который попытался поджечь себя возле Белого дома.
Обновлено в 18:47
Футбол

«Зенит» показал новую татуировку Ригони во всю спину

Вингер «Зенита» Эмилиано Ригони сделал новую татуировку. На спине аргентинца появилось изображение головы льва.
Обновлено в 16:19
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено в 12:17
Авто

Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга

Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга Правительство утвердило правила внесений изменений в конструкцию автомобиля.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Наука

Ученые разработали квантовый материал, способный в будущем «скачивать мозг»

Обновлено в 13:29
Технологии

Disney запускает собственный стриминговый сервис

Компания Walt Disney готовит собственный стриминговый сервис Disney+, который планирует запустить в ноябре этого года.
Обновлено в 10:21
Политика

Ким Чен Ын заявил о готовности к третьему саммиту с Трампом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что готов провести третий саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено в 18:31
Армия и оружие

Шойгу: армия РФ получила более 500 единиц вооружения с начала года

В первом квартале 2019 года в войска поступило около 500 единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции.
Обновлено в 05:31
Кино

Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни

Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 13:30
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова

По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.
Обновлено в 14:32
Экономика

Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников

Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27
Политика

Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»

Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
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