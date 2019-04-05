Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости вчера в 11:04

Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 18:04

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

РИА Новостивчера в 11:33

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RT на русскомвчера в 11:31

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАССвчера в 11:50

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46
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О лишнем весе и уходе из спорта: что рассказала Загитова Урганту

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Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

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Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом

Ученые из Британской Колумбии (Канада) назвали омлет идеальным завтраком для больных диабетом второго типа.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Режим контртеррористической операции введен в Тюмени

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При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Спорт

Забияко и Энберт выиграли короткую программу на командном ЧМ

Фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт заняли первое место в короткой программе в парном катании на командном чемпионате мира в японской Фукуоке, что позволило сборной России сократить отставание в общем зачете от лидеров турнира – сборных США и Японии.
Обновлено вчера в 04:19
Технологии

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности.
Обновлено в 04:21
Политика

Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Политика

Остановка насосной станции в ДНР оставила без воды тысячи человек

Свыше 10 тысяч жителей города Докучаевска и посёлка Еленовка в самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) на сутки остались без воды в связи с прекращением работы насосной станции.
Обновлено в 03:20
Здоровье

Вопрос об ограничении продажи алкоголя исключили из повестки Госсовета

Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали посетителей торговых центров

В Екатеринбурге в субботу утром эвакуировали посетителей из крупных торговых центров "Гринвич" и "Радуга Парк".
Обновлено в 04:10
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Авто

Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади

Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Шоу-бизнес

Гарик Харламов показал лицо подросшей дочери

Гарик Харалмов показал лицо дочери на фото. Кристина Асмус, супруга шоумена, разместила соответствующее фото на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР

Обновлено вчера в 08:02
Футбол

Объявлены составы «Енисея» и «Уфы» на матч чемпионата России

Красноярский "Енисей" и "Уфа" определились со стартовыми составами на матч 23-го тура чемпионата России, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:41
Общество

Священника наказали из-за фото его жены с конкурса красоты

В Интернете начали травить супругу Иерея Сергия Зотова из-за ее фотографий с конкурса красоты, в связи с чем священник планирует обратиться с заявлением в прокуратуру, сообщают РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:58
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Политика

Тимошенко призвала Зеленского и Порошенко к человечности

Обновлено вчера в 14:33
Общество

Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах

Обновлено в 04:14
Экономика

ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий

Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Футбол

Самарские «Крылья Советов» дома победили «Рубин»

Обновлено вчера в 13:28
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Общество

Во ФСИН рассказали о ситуации с освобождением тяжелобольных осужденных

Суды в 2018 году отпустили на свободу из-за тяжёлых заболеваний больше заключённых, но несколько сот человек все же умерли в заключении, не дождавшись решения суда об освобождении, сообщил журналистам замглавы ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 04:16
Гаджеты

В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro

Обновлено вчера в 14:26
Автоспорт

Боттас выиграл квалификацию Гран-при Китая, Квят стал 11-м

Финский пилот "Мерседеса" Вальттери Боттас стал лучшим в квалификации на третьем этапе "Формулы-1" - Гран-при Китая, проходящем в Шанхае.
Обновлено в 03:28
Авто

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Культура

Что покажут на ТВ накануне 70-летия Аллы Пугачевой

Народная артистка СССР Алла Пугачева 15 апреля отметит свое 70-летие.
Обновлено вчера в 11:55
Авто

Эксперты назвали главные критерии выбора автомобиля

У многих сложились стереотипы: кто-то считает самыми надежными автомобили Volkswagen (потому что многие таксисты так думают), кто-то «японцев» (ну это же все аксиома!), кто-то ориентируется на цену (дорогой — значит качественный), а кто-то доверяет только своему опыту.
Обновлено в 01:10
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