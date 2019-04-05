Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости 11:04

Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Армия и оружие Власти Дагестана призвали ускорить перебазирование Каспийской флотилии «Республика [Дагестан] заинтересована в скорейшем завершении строительства и передислокации Каспийской флотилии, создании здесь соответствующей инфраструктуры, в том числе и бытовых условий военнослужащих», – заявил Джафаров.

Экономика В Петербурге нашли склад с запрещенными продуктами из Белоруссии Сотрудники Россельхознадзора обнаружили в Петербурге склад, куда поставлялась запрещенная молочная продукция из Белоруссии.

Политика Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти Минск вновь угрожает остановить транзит российской нефти Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовится вновь прибегнуть к испытанному средству давления на РФ, объявив о намерении ограничить транзит российской нефти в Европу из-за «ремонтов» трубопроводов.

Политика Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

Гаджеты Skype на iOS и Android получил трансляцию экрана Приложение Skype на iOS и Android обзавелось функцией демонстрации экрана.

Гаджеты В России стартуют продажи флагманских смартфонов Huawei P30 и P30 Pro Компания Huawei начала продажи в России смартфонов линейки Huawei P30. Первые телефоны уже появились российских ритейлеров.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о наличии у ФСБ возможного компромата на Абызова По данным издания, следствию из ФСБ поступили материалы, в которых говорится о возможной причастности Абызова к действиям еще одного ОПС, совершившего многомиллиардные хищения в энергетике.

Политика Зеленский заявил об отсутствии уважения к Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.

Шоу-бизнес Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.

Политика Порошенко рассчитывает провести выборы в Донбассе до марта 2020 года "Как только компонент по безопасности минских договоренностей будет установлен - сразу же перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы, и таким образом завершить политический процесс и имплементировать эту часть минских договорённостей", - добавил Порошенко.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Игры Хадзиме Табата расскажет о Паралимпийских играх в The Pegasus Dream Tour Сам Табата считает, что The Pegasus Dream Tour будет способствовать выводу жанра ролевых игр на новый уровень.

Происшествия Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.

Происшествия В СК предложили не лишать свободы врачей за их ошибки «Проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления», — говорится в заявлении.

Футбол Эрнесто Вальверде: «Месси может пропустить матч с „Уэской“» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии здоровья аргентинского нападающего Лионеля Месси перед матчем 32-го тура чемпионата Испании против «Уэски».

Политика Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.

Космос SpaceX провела первый коммерческий запуск ракеты Falcon Heavy «Успешный запуск Arabsat-6A на орбиту геосинхронной передачи подтвержден — это успешное завершение первой коммерческой миссии Falcon Heavy!» — говорится в Twitter компании.

Происшествия В Южно-Сахалинске произошёл пожар на складе с продуктами На складе с продуктами в Южно-Сахалинске произошло возгорание площадью 450 квадратных метров.

Экономика «О’Кей» подтвердил интерес Сбербанка к своим гипермаркетам Накануне Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк ведет переговоры о покупке ритейлера "О'Кей", чтобы затем перепродать актив.

Кино Дату проката фильма «Братство» Лунгина определят в ближайшие дни Дата проката картины будет определена в ближайшие дни, сообщает 12 апреля ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Политика Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной «Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.