Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33

В 2015-2016 годах президент зарабатывал около 8,9 миллиона рублей ежегодно. Скачок его доходов в 2017 году связан с продажей земельного участка площадью 1500 квадратных метров.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфаксвчера в 13:46

Доходы губернатора Новгородской области за 2018 год сократились более чем в пять раз

ТАССвчера в 16:52

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

РИА Новостивчера в 11:33

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:31

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 18:04
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

В США мужчина выпрыгнул из самолета на взлетно-посадочную полосу

В аэропорту города Финикс штата Аризона один из пассажиров рейса компании «American Airlines» открыл дверь самолета и выпрыгнул на взлетное поле сразу после приземления, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 19:32
Экономика

Visa повысила бесконтактный лимит по картам российских банков

Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму платежа без ввода пин-кода с 1 тысячи рублей до 3 тысяч.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

Путин заявил, что призыв в армию уходит в прошлое

Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" оценил перспективу отказа от призыва в армию.
Обновлено вчера в 08:01
Политика

Помпео назвал «лицемерием» призывы не вмешиваться в дела Венесуэлы

Госсекретарь США Майк Помпео, выступая в столице Чили, заявил, что призывы не вмешиваться в дела в дела Венесуэлы являются лицемерными.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Хакеры украли данные тысяч полицейских США и агентов ФБР, пишут СМИ

Группа хакеров заполучила данные о тысячах сотрудников американских правоохранительных органов и федеральных служб, передает портал Tech Crunch.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Обновлено вчера в 16:56
Политика

Помпео выразил удовлетворение решением МУС не преследовать военных США

Решение суда последовало вскоре после угроз властей США ввести различные санкции против тех членов МУС, которые связаны с расследованиями преступлений американских военных.
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей

Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»

Обновлено вчера в 21:44
Космос

Первый частный луноход разбился при посадке

Обновлено вчера в 01:56
Общество

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Обновлено вчера в 12:17
Футбол

Обстановка в стране не позволила Блохину перейти в «Реал» в 1982 году

Еще говорили о желании "Нью-Йорк Космоса" . Конкретное предложение поступило позже, в 1982-м году, тогда "Реал" предлагал $4 миллиона.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В администрации Новокузнецка проходят обыски

Днем 12 апреля в социальных сетях появилась информация о том, что в здании администрации города Новокузнецка проходят обыски.
Обновлено вчера в 06:16
Кино

Студия Disney подтвердила, что Том Хиддлстон снимется в сериале о Локи

Обновлено вчера в 07:28
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено вчера в 08:10
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг ТОП-10 самых популярных новых иномарок на российском рынке в 1 квартале 2019 года.
Обновлено 10 апреля в 08:37
Теннис

Керри и Гарин вышли в полуфинал турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Сэм Керри вышел в полуфинал турнира в Хьюстоне.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Матвиенко озвучила условие для возвращения России в ПАСЕ

Россия не готова вернуться в ПАСЕ, пока организация не искоренила дискриминацию национальных делегаций, сообщила журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

Штаб Зеленского показал видео его встречи с Макроном в Париже

Предвыборный штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал видеозапись встречи шоумена с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце в Париже.
Обновлено вчера в 13:09
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Авто

На Красной площади заметили кабриолеты Aurus

На Красной площади в Москве проходит репетиция Парада Победы, в которой принимают участие два кабриолета Aurus.
Обновлено 11 апреля в 10:32
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Раствор, содержащий в себе частицы окиси цинка, оказался намного более эффективным средством для борьбы с запахом пота, чем самые популярные дезодоранты.
Обновлено вчера в 18:00
Музыка

«Би-2» выпустит новый альбом с симфоническим оркестром

Рок-группа «Би-2» выпускает новый альбом, участие в котором принял симфонический оркестр. С россиянами сыграют чешские музыканты.
Обновлено вчера в 11:07
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено вчера в 05:19
Футбол

Головин отметил красоту российских девушек

У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Мосгорсуд оставил в СИЗО Михаила Абызова

По данным СКР, в 2011-2014 годах Михаил Абызов похитил и вывел за рубеж 4 миллиарда рублей двух крупных поставщиков энергии в Новосибирской области.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное