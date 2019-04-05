Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости вчера в 11:04
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
Читать в источнике
Оценить917
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров
Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Гарик Харламов показал лицо подросшей дочери
Гарик Харалмов показал лицо дочери на фото. Кристина Асмус, супруга шоумена, разместила соответствующее фото на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 12:10
Спорт
Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта
Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Общество
В России и за рубежом проходит тотальный диктант
Диктант по русскому языку участники сдадут в вузах и школах, а также в троллейбусе, трамвае, роддоме и отделении полиции, отмечает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:14
Музыка
Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети»
Драматично завершился последний выпуск программы, в которой Светлана Лобода волевым решением отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.
Обновлено в 06:00
Политика
Cпасенных у берегов Мальты мигрантов распределят по четырем странам ЕС
Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что более 60 мигрантов, находящихся у берегов страны на борту судна Sea-Eye, распределят между Германией, Францией, Португалией и Люксембургом.
Обновлено в 05:17
Политика
Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы
Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Дагестане три человека погибли в ДТП
Обновлено в 03:38
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке (Япония), сборная России завершила турнир на третьем месте.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Двухлетний мальчик выдал отца-должника судебным приставам
В пресс-службе УФССП по Челябинской области сообщили об интересном инциденте: двухлетний ребенок "сдал" отца-алиментщика, спрятавшегося под кроватью, судебным приставам.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол
Самарские «Крылья Советов» дома победили «Рубин»
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
В Канаде призвали увеличить присутствие НАТО в Черном море
Депутат Палаты общин Канады Джеймс Безан призвал участников НАТО увеличить присутствие в Черном море.
Обновлено вчера в 11:37
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»
Роскомнадзор призвал россиян, собирающихся смотреть новый сезон сериала «Игра престолов», к осторожности.
Обновлено в 04:21
Политика
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном
Обновлено вчера в 13:21
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры на родительском собрании
Учительницу Ояшинской школы Новосибирской области обвиняют в экстремизме за ссору с гражданкой Узбекистана на родительском собрании, сообщают «НГС.Новости».
Обновлено в 04:53
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в субботу примет омский "Авангард" в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13
Единоборства
Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 01:39
Общество
Доходы челябинских депутатов Госдумы: чья жена резко разбогатела
Обновлено вчера в 14:05
Здоровье
Вопрос об ограничении продажи алкоголя исключили из повестки Госсовета
Агентство стратегических инициатив (АСИ) решило исключить вопрос об ограничении оборота «вредных» продуктов из предложений к Госсовету по направлению социальной политики.
Обновлено в 04:00
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51