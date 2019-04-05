Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости вчера в 11:04

Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

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