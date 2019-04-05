Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости вчера в 11:04
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Здоровье
Во сколько британцам обходится здоровый образ жизни
Здоровая пища и забота о правильном питании обходятся примерно в 428,9 фунтов в год, а протеиновые порошки требуют расстаться с 66 фунтами.
Обновлено в 04:57
Происшествия
СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30 ч.2 п.п. «а, е, ж» ст.105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору») и ст.317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).
Обновлено в 05:31
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» начнут финальную серию плей-офф КХЛ
Московский ЦСКА в субботу примет омский "Авангард" в первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 18:35
Происшествия
На Урале сын полицейского офицера попался на перевозке наркотиков
Как рассказал источник РИА Новости, сын начальника управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова попался с 130 граммами запрещенного вещества.
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Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Шоу-бизнес
Собчак вступилась за Богомолова в ответ на критику Ахеджаковой
Богомолов сделал репост ролика, который был размещен в блоге Невзорова. Режиссер подписал его словами: "Это все пройдет".
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Происшествия
В украинской полиции заявили о взрыве возле посольства России в Киеве
Украинская Национальная полиция сообщила, что около посольства России в Киеве произошёл взрыв.
Обновлено в 05:36
Экономика
Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей
Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Автоспорт
Макс Ферстаппен не успел на решающую попытку
Макс Ферстаппен квалифицировался пятым в Китае. Гонщик Red Bull Racing недоволен таким результатом, поскольку не успел на решающую попытку.
Обновлено в 03:44
Авто
Оптимальная скорость для максимальной экономии топлива
Вывод: 100 км/час является оптимальной скоростью для авто, если требуется сэкономить топливо.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
Порошенко настаивает на дебатах с Зеленским 14 апреля
Действующий президент Украины Петр Порошенко надеется, что его дебаты с кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским пройдут на стадионе 14 апреля.
Обновлено в 03:08
Политика
Эстония объяснила запрет паруснику «Седов» заходить в Таллин
МИД Эстонии назвал причину, по которой российскому паруснику «Седов» было отказано в заходе в территориальные воды республики.
Обновлено 11 апреля в 09:03
Экономика
Почти все деньги России принадлежат трем процентам богатейших граждан
Три процента богатейших граждан России в 2018 году владели 89 процентами всех финансовых активов, 92 процентами всех срочных вкладов и 89 процентами всех наличных сбережений.
Обновлено вчера в 00:23
Спорт
Российские фигуристы потеряли шансы на победу в командном Кубке мира
Сборная России по фигурному катанию лишилась шансов занять первое место в общем зачете командного Кубка мира в японской Фукуоке, передает ТАСС.
Обновлено в 05:18
Наука
Учёные рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
Замеры уровня сахара в крови, которые производились каждые пять минут благодаря закреплённым на теле участников эксперимента приборам, показали, что жирный и низкоуглеводный завтрак, состоящий из омлета, позволил избежать выброса сахара, который происходит у больных диабетом второго типа сразу после приёма пищи.
Обновлено в 04:49
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области поразили своими доходами
Депутаты Государственной Думы отчитались о своих доходах за 2018 год.
Обновлено в 01:30
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Политика
Помпео: Россия «вмешивается» в дела Венесуэлы
Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что Российская Федерация «вмешалась» во внутренние дела Венесуэлы «без права на это».
Обновлено в 01:10
Интернет
За год блокировки Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров в РФ
До начала этих событий, в октябре 2017 года, мессенджером на смартфонах и планшетах, по оценке Mediascope, ежедневно пользовались 2 млн 200 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 12 до 64 лет.
Обновлено в 05:29
Общество
Роскомнадзор заблокировал еще один ярославский сайт
Сегодня стало известно, что сайт ярославского издания 76.ru был заблокирован Роскомнадзором.
Обновлено вчера в 18:34
Хоккей
НХЛ завела дело против Никиты Кучерова за толчок соперника на борт
НХЛ завела дело против нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова за толчок соперника на борт защитника «Коламбуса» Маркуса Нутиваары во втором матче стартового раунда Кубка Стэнли.
Обновлено в 03:41
Общество
Волочкова объяснила свой совет недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее совет недовольным жизнью в России гражданам «уехать в другие страны» был вырван из контекста.
Обновлено 11 апреля в 11:27
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Происшествия
Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Сколько времени москвич зарабатывает на завтрак, подсчитал Bloomberg
Москвичу придется потратить 10,6 минут в день, чтобы заработать себе на "стандартный" завтрак, и отдать 2,2% своего ежедневного дохода в размере около 2 тыс. руб. "Индекс завтрака" подсчитало агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:51
Политика
Зеленский раскрыл детали переговоров с Макроном
Обновлено вчера в 12:55
Политика
Эстония закрыла въезд репортерам ВГТРК за съемку сюжета в Таллине
Эстония запретила журналистам телеканала Россия-1 Елене Ерофеевой и Павлу Кострикову въезд в зону Шенгена на пять лет из-за съемки сюжета о членах запрещенной в РФ организации "Свидетели Иеговы"*, заявили в полиции безопасности республики.
Обновлено вчера в 14:51
Шоу-бизнес
Юбилейный банкет Пугачевой обойдётся в миллион рублей
Со слов сотрудников ресторана, банкет, посвящённый Пугачевой, обойдётся её друзьям в миллион рублей.
Обновлено вчера в 10:56