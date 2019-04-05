Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости вчера в 11:04

Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 18:04

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

РИА Новостивчера в 11:33

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомостивчера в 11:04

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАССвчера в 11:50

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:31
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Общество

Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Пожар в гаражном комплексе ликвидировали в ТиНАО

Пожар в гаражном комплексе в ТиНАО ликвидировали, передает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика

Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан

Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Здоровье

В селе Волгоградской области запретили пить воду из-за опасных бактерий

Жителям села Нижняя Добринка Камышинского района Волгоградской области запрещено употреблять некипяченую воду.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие

Акция «Сирийский перелом» в Казани стала рекордной по посещаемости

Поезд с военно-патриотической акцией «Сирийский перелом», который сегодня утром прибыл в Казань и сделал остановку на железнодорожном вокзале, привлек внимание более 38 тысяч жителей Татарстана, акция побила рекорд по посещаемости.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Обновлено вчера в 23:17
Транспорт

Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля

Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Авто

Появилось первое изображение пикапа LADA Granta Cross

Судя по рендеру, внешность пока еще не существующего пикапа LADA Granta Cross действительно интересная: двухдверная кабина с вместительной грузовой платформой и узнаваемый «передок», выполненный в фирменном Х-стиле «АвтоВАЗа».
Обновлено в 02:04
Армия и оружие

Ким Чен Ын пообещал развивать атомную энергетику и военную мощь КНДР

Пхеньян будет наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику КНДР несмотря на обсуждаемую США и Южной Кореей денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Обновлено в 02:47
Спорт

О лишнем весе и уходе из спорта: что рассказала Загитова Урганту

Российская фигуристка Алина Загитова стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, где в беседе с телеведущим Иваном Ургантом поделилась тем, что окружает 16-летнюю спортсменку.
Обновлено в 02:23
Политика

Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила Петра Порошенко в Берлин в преддверии второго тура выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика

Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года

Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено вчера в 07:33
Технологии

Новый американский реактор от Westinghouse стал проклятием и позором атомной отрасли США

На деле оказался настоящим проклятием для своих создателей и позором всей атомной отрасли Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»

Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье

Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака

Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия

Источник: на Урале задержали сына начальника управления на транспорте МВД

Сына начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова задержали с крупной партией наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Политика

Путин: призыв в армию уходит в прошлое

Обновлено вчера в 08:19
Финансы

Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков

Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО

В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:58
Политика

Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США

Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено вчера в 13:33
Авто

Компания Volkswagen отзывает в России 281 кроссовер Teramont

Росстандарт сообщает об отзыве в России автомобилей Volkswagen Teramont, под кампанию попадают модели, реализованные в 2018-2019 годах.
Обновлено вчера в 08:46
Баскетбол

Уолтон покинул пост главного тренера «Лейкерс»

Баскетбольный клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принял решение о завершении сотрудничества с Люком Уолтоном, занимавшим пост главного тренера команды, сообщает 13 апреля официальный сайт «Лейкерс».
Обновлено в 01:01
Технологии

Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»

Обновлено вчера в 13:00
Авто

СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ

Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Хоккей

Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ

Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес

Саша Черно из «Дома-2» заподозрила у себя беременность

Обновлено вчера в 11:10
Единоборства

Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
Экономика

Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга

Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38
Как работают Яндекс.Новости?
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