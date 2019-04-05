Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходахВедомости вчера в 11:04
Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн руб. меньше, чем премьер. Согласно опубликованной на сайте правительства декларации Дмитрия Медведева, в 2018 г. он заработал 9,9 млн руб. В предыдущие два года его доход составлял около 8,6 млн руб.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Общество
Губернатор рассказал о контртеррористической операции в Тюмени
Губернатор Тюменской области Александр Моор выразил сотрудникам спецслужб благодарность за работу во время контртеррористической операции, в ходе которой были ликвидированы два боевика.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Пожар в гаражном комплексе ликвидировали в ТиНАО
Пожар в гаражном комплексе в ТиНАО ликвидировали, передает пресс-служба столичного главка МЧС в Twitter.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Почти всем в стране владеют 3% самых богатых граждан
Оценку концентрации финансовых активов у богатых россиян аналитики проводили на основе данных обследований и банковской статистики, сопоставления исследования потребительских финансов населения и макроэкономической статистики.
Обновлено вчера в 04:12
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Здоровье
В селе Волгоградской области запретили пить воду из-за опасных бактерий
Жителям села Нижняя Добринка Камышинского района Волгоградской области запрещено употреблять некипяченую воду.
Обновлено вчера в 22:17
Армия и оружие
Акция «Сирийский перелом» в Казани стала рекордной по посещаемости
Поезд с военно-патриотической акцией «Сирийский перелом», который сегодня утром прибыл в Казань и сделал остановку на железнодорожном вокзале, привлек внимание более 38 тысяч жителей Татарстана, акция побила рекорд по посещаемости.
Обновлено вчера в 10:47
Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Транспорт
Движение на четырех улицах в центре Москвы перекроют 13 апреля
Движение на четырех улицах Москвы перекроют 13 апреля 2019 в связи с проведением религиозного мероприятия.
Обновлено вчера в 10:49
Авто
Появилось первое изображение пикапа LADA Granta Cross
Судя по рендеру, внешность пока еще не существующего пикапа LADA Granta Cross действительно интересная: двухдверная кабина с вместительной грузовой платформой и узнаваемый «передок», выполненный в фирменном Х-стиле «АвтоВАЗа».
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Ким Чен Ын пообещал развивать атомную энергетику и военную мощь КНДР
Пхеньян будет наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику КНДР несмотря на обсуждаемую США и Южной Кореей денуклеаризацию Корейского полуострова, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Обновлено в 02:47
Спорт
О лишнем весе и уходе из спорта: что рассказала Загитова Урганту
Российская фигуристка Алина Загитова стала гостьей программы "Вечерний Ургант" на Первом канале, где в беседе с телеведущим Иваном Ургантом поделилась тем, что окружает 16-летнюю спортсменку.
Обновлено в 02:23
Политика
Меркель объяснила цель визита Порошенко в Берлин
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, зачем пригласила Петра Порошенко в Берлин в преддверии второго тура выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия
Мужчину забили камнями до смерти в Москве
Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено вчера в 14:37
Экономика
Счетная палата выявила рост нарушений в госзакупках в 5 раз за 2 года
Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год.
Обновлено вчера в 07:33
Технологии
Новый американский реактор от Westinghouse стал проклятием и позором атомной отрасли США
На деле оказался настоящим проклятием для своих создателей и позором всей атомной отрасли Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Здоровье
Онколог Андрей Каприн рассказал, что поможет в России снизить смертность от рака
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн дал интервью RT, поделившись в нем мнением о том, какие меры могут помочь снизить смертность от рака в стране.
Обновлено вчера в 10:53
Происшествия
Источник: на Урале задержали сына начальника управления на транспорте МВД
Сына начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу Сергея Щенникова задержали с крупной партией наркотиков, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Свердловской области.
Обновлено в 02:40
Политика
Путин: призыв в армию уходит в прошлое
Обновлено вчера в 08:19
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата ракет силами сирийской ПВО
В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено отражение силами сирийской ПВО ракетного удара по провинции Хама.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Трамп назвал «победой патриотов» отказ МУС преследовать военных США
Президент США Дональд Трамп считает "победой патриотов и верховенства права" отказ Международного уголовного суда рассматривать деяния военнослужащих США в Афганистане на предмет возможных военных преступлений.
Обновлено вчера в 13:33
Авто
Компания Volkswagen отзывает в России 281 кроссовер Teramont
Росстандарт сообщает об отзыве в России автомобилей Volkswagen Teramont, под кампанию попадают модели, реализованные в 2018-2019 годах.
Обновлено вчера в 08:46
Баскетбол
Уолтон покинул пост главного тренера «Лейкерс»
Баскетбольный клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» принял решение о завершении сотрудничества с Люком Уолтоном, занимавшим пост главного тренера команды, сообщает 13 апреля официальный сайт «Лейкерс».
Обновлено в 01:01
Технологии
Роскомнадзор заявил об опасности бесплатного просмотра «Игры престолов»
Обновлено вчера в 13:00
Авто
СМИ раскрыли особенности «Русского Prado» от УАЗ
Новый российский внедорожник Ульяновского автомобильного завода, который автопроизводитель назвал «Русский Prado», будет представлять собой модернизированную модель Patriot.
Обновлено в 01:58
Хоккей
Кучерова могут дисквалифицировать на несколько игр в НХЛ
Завтра, 14 апреля, НХЛ рассмотрит этот эпизод. Игроку грозит дисквалификация на несколько игр.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Саша Черно из «Дома-2» заподозрила у себя беременность
Обновлено вчера в 11:10
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Энтони Кроллу в поединке за титул чемпиона мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе, передает «РИА Новости».
Обновлено в 02:50
Экономика
Facebook за год потратил $20 млн на охрану Цукерберга
Компания Facebook в пятницу сообщила, что в 2018 году выделила генеральному директору Марку Цукербергу свыше $20 млн на обеспечение безопасности, это в четыре раза больше, чем он получил на эти же цели в 2016 году.
Обновлено вчера в 22:38