Политика
Путин и Медведев объявили свои декларации о доходахAbsolut TV 12 апреля в 12:39
Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.
Читать в источнике
Оценить943
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
Единоборства
Хабиб назвал Макгрегору условия реванша
Обновлено вчера в 21:00
Общество
Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров
Тележурналист Владимир Познер рассказал о книгах, которые он взял бы с собой на необитаемый остров. Об этом сообщает агентство Nation News.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Стрельба произошла у ночного клуба в Москве
В Москве на Кутузовском проспекте в Москве около ночного клуба произошла стрельба, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Политика
Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко
Обновлено вчера в 20:37
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 01:34
Космос
Израиль намерен направить на Луну новый космический аппарат
Обновлено вчера в 22:16
Единоборства
Порье победил Холлоуэя на турнире UFC 236
Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем в поединке за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе на турнире в Атланте.
Обновлено в 01:34
Хоккей
Кучеров дисквалифицирован на один матч серии с «Коламбусом»
Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров не сможет принять участие в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Коламбуса».
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия
В Пермском крае две школьницы отравились найденным на улице веществом
В посёлке Яйва Пермского края две девятилетние школьницы были госпитализированы с признаками отравления после того, как попробовали содержимое найденного на улице свёртка.
Обновлено в 01:29
Политика
Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Авто
Названы главные критерии выбора автомобиля
Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Единоборства
Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком
Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Москве в торговых павильонах у Коптевского рынка произошел пожар
Торговые павильоны горели на площади около 100 "квадратов" возле Коптевского рынка в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено в 01:26
Политика
Япония просит КНР ужесточить контроль за санкциями против КНДР
Японские власти выразили надежду, что Китай ужесточит собственный контроль над соблюдением санкций в отношении КНДР, так как северокорейские суда до сих пор получают различные товары и приводные ресурсы с других иностранных кораблей в открытом море, заявил японский министр иностранных дел Таро Коно.
Обновлено в 01:44
Авто
Самая дешевая Ferrari в мире выставлена на продажу
Обновлено вчера в 06:48
Важное за сутки
«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Спорт
Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Полиция Франции применила газ против «желтых жилетов» в Тулузе
Обновлено вчера в 12:12
Политика
В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров
Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне
Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол
Валерий РЕЙНГОЛЬД: «Зенит» почувствовал запах сырого мяса
Чемпион страны и обладатель Кубка в составе московского «Спартака», футбольный критик в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о поражении московского ЦСКА в матче с «Оренбургом» и предрек разгром в матче «Зенит» - «Анжи».
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы
Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы
По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Общество
КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ
Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено 12 апреля в 06:40
Здоровье
Составлен список ранних симптомов рака
Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Авто
BAIC привез в Шанхай роскошную копию внедорожника Jeep Wrangler
Модификация под названием BJ40 Plus City Hunter Edition уже заняла своё место на стенде производителя на мотор-шоу в Шанхае, которое начнёт работу послезавтра.
Обновлено вчера в 23:18