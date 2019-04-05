Политика

Путин и Медведев объявили свои декларации о доходахAbsolut TV 12 апреля в 12:39

Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше на 1,3 млн рублей, чем Владимир Путин, доход премьера составил 9,9 млн рублей.
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Заммэра Москвы по строительству заработал в 2018 г 8,8 млн руб

РИА Новостивчера в 03:37

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБК12 апреля в 18:17

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАСС12 апреля в 11:50

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русском12 апреля в 11:31

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомости12 апреля в 11:04

Что произошло за день: пятница, 12 апреля

Интерфакс12 апреля в 13:46

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъ12 апреля в 11:46
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 01:48, Ашберн
Единоборства

Хабиб назвал Макгрегору условия реванша

Обновлено вчера в 21:00
Общество

Познер назвал книги, которые взял бы на необитаемый остров

Тележурналист Владимир Познер рассказал о книгах, которые он взял бы с собой на необитаемый остров. Об этом сообщает агентство Nation News.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

Стрельба произошла у ночного клуба в Москве

В Москве на Кутузовском проспекте в Москве около ночного клуба произошла стрельба, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:15
Политика

Зеленский объяснил отказ сдавать анализы с Порошенко

Обновлено вчера в 20:37
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору рыбных консервов

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору качественных рыбных консервов. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 01:34
Космос

Израиль намерен направить на Луну новый космический аппарат

Обновлено вчера в 22:16
Единоборства

Порье победил Холлоуэя на турнире UFC 236

Дастин Порье одержал победу над Максом Холлоуэем в поединке за титул временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе на турнире в Атланте.
Обновлено в 01:34
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на один матч серии с «Коламбусом»

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров не сможет принять участие в третьем матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против «Коламбуса».
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Пермском крае две школьницы отравились найденным на улице веществом

В посёлке Яйва Пермского края две девятилетние школьницы были госпитализированы с признаками отравления после того, как попробовали содержимое найденного на улице свёртка.
Обновлено в 01:29
Происшествия

В шведском Норрчёпинге произошёл взрыв в ювелирном магазине

Обновлено в 01:12
Политика

Советник Порошенко показал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четыре раза не являлся в военкомат по повесткам, говорится в ответе Минобороны депутатам Верховной рады, который опубликовал в Facebook советник Петра Порошенко Юрий Бирюков.
Обновлено вчера в 13:27
Авто

Названы главные критерии выбора автомобиля

Самые основные критерии выбора автомобилей стали известны по результатам проведенного опроса.
Обновлено вчера в 05:58
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено 12 апреля в 03:57
Единоборства

Кабалоев выиграл золото ЧЕ в весовой категории до 55 кг

Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком

Как отметили в МЧС, пожар на кухне часто возникает из-за воспламенившегося жира.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Москве в торговых павильонах у Коптевского рынка произошел пожар

Торговые павильоны горели на площади около 100 "квадратов" возле Коптевского рынка в Москве, сведений о пострадавших не поступало, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
Обновлено в 01:26
Политика

Япония просит КНР ужесточить контроль за санкциями против КНДР

Японские власти выразили надежду, что Китай ужесточит собственный контроль над соблюдением санкций в отношении КНДР, так как северокорейские суда до сих пор получают различные товары и приводные ресурсы с других иностранных кораблей в открытом море, заявил японский министр иностранных дел Таро Коно.
Обновлено в 01:44
Авто

Самая дешевая Ferrari в мире выставлена на продажу

Обновлено вчера в 06:48
Важное за сутки

«Мисс Россия-2019» стала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:04
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено 12 апреля в 13:55
Спорт

Туктамышева покорила Тарасову выступлением на командном ЧМ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна выступлением российской спортсменки Елизаветы Туктамышевой, которая с личным рекордом одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии, передает НСН.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Полиция Франции применила газ против «желтых жилетов» в Тулузе

Обновлено вчера в 12:12
Политика

В Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы совета директоров

Акционеры Facebook предложили рассмотреть вопрос о снятии основателя и главы компании Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Неизвестный протаранил машину посла Украины в Лондоне

Автомобилист протаранил машину украинского посла, которая была припаркована напротив здания дипмиссии.
Обновлено вчера в 10:52
Футбол

Валерий РЕЙНГОЛЬД: «Зенит» почувствовал запах сырого мяса

Чемпион страны и обладатель Кубка в составе московского «Спартака», футбольный критик в интервью корреспонденту нашей газеты рассказал о поражении московского ЦСКА в матче с «Оренбургом» и предрек разгром в матче «Зенит» - «Анжи».
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

В ОНК подтвердили данные о задержании Пятницкого из-за стрельбы

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Вадим Горшенин подтвердил информацию о том, что член организации Павел Пятницкий был задержан полицией за стрельбу в центре Москвы.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия

В ходе спецоперации в Тюмени ликвидированы террористы

По предварительным данным, в ходе контртеррористической операции в Тюмени были уничтожены все приверженцы террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено 12 апреля в 16:30
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено 12 апреля в 06:40
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено 12 апреля в 15:14
Авто

BAIC привез в Шанхай роскошную копию внедорожника Jeep Wrangler

Модификация под названием BJ40 Plus City Hunter Edition уже заняла своё место на стенде производителя на мотор-шоу в Шанхае, которое начнёт работу послезавтра.
Обновлено вчера в 23:18
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