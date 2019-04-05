Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33

Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Заммэра Москвы по строительству заработал в 2018 г 8,8 млн руб

РИА Новости03:37

Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2018

РБКвчера в 18:17

Доход Медведева за 2018 год вырос на 16% и составил 9,9 млн рублей

ТАССвчера в 11:50

Путин заработал в 2018 году более 8 млн рублей

RT на русскомвчера в 11:31

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Ведомостивчера в 11:04

Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина

Эхо Москвывчера в 18:04

Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей

Коммерсантъвчера в 11:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Гаджеты

Black Shark вернет стандартный разъем для наушников в свои смартфоны

Обновлено в 05:24
Хоккей

Кучеров дисквалифицирован на одну игру Кубка Стэнли

Кучеров нарушил правила во второй встрече серии с "Коламбусом". За опасную игру он получил пять минут штрафа и удаление до конца матча.
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

Обновлено в 05:25
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Происшествия

На Кипре на аттракционе серьезно пострадали российские туристы

Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Волочкова назвала критикующих ее россиян ущербными

Балерина Волочкова назвала ущербными людей, которые ее критикуют.
Обновлено в 04:23
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Политика

Порошенко предложил Меркель украинскую ГТС вместо «Северного потока-2»

Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
Обновлено вчера в 10:24
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Хоккей

Российские хоккеистки не смогли выйти в финал чемпионата мира

Обновлено в 15:37
Футбол

«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче премьер-лиги

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между клубами "Арсенал" и "Урал" (Екатеринбург) завершился вничью.
Обновлено в 10:45
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Политика

Александр Маршал рассказал, что Дудь вырезал из интервью

Советский и российский исполнитель Александр Маршал заявил, что из его интервью с видеоблогером Юрием Дудем была вырезана половина сказанного, передает "Царьград".
Обновлено в 13:16
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 13:10
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Игры

Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order

Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено в 16:29
Культура

В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло

Обновлено в 13:21
Общество

В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой

«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
Обновлено в 13:31
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко

Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.
Обновлено в 15:00
Политика

Массовая акция протеста началась в Белграде

Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

Обновлено в 09:05
Происшествия

Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР

Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Украинцы попытались ввезти в Белоруссию 800 кг сала

Обновлено в 11:49
Наука

Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено в 15:07
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное