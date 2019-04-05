Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходахРИА Новости вчера в 11:33
Премьер Доход Дмитрия Медведева в 2018 году вырос почти на 1,35 миллиона рублей и составил 9,917 миллиона рублей.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
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Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Фукуока.
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В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
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Во время совместного брифинга с Меркель Порошенко заявил, что Киев продолжает настаивать на прекращении строительства "Северного потока-2" и предлагает немецким компаниям участие в управлении украинской ГТС.
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Хоккей
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Футбол
«Арсенал» и «Урал» сыграли вничью в матче премьер-лиги
Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между клубами "Арсенал" и "Урал" (Екатеринбург) завершился вничью.
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Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
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Александр Маршал рассказал, что Дудь вырезал из интервью
Советский и российский исполнитель Александр Маршал заявил, что из его интервью с видеоблогером Юрием Дудем была вырезана половина сказанного, передает "Царьград".
Обновлено в 13:16
Хоккей
ЦСКА победил «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 13:10
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
"Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020".
Обновлено в 08:14
Игры
Вышел официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order
Respawn и EA Star Wars представили первый официальный трейлер Star Wars Jedi: Fallen Order.
Обновлено в 16:29
Культура
В Эрмитаж привезли «Святого Георгия» Паоло Уччелло
Обновлено в 13:21
Общество
В центре Петербурга появился слон, который хотел стать мухой
«Иногда происходит и обратный процесс — люди пытаются выставить слона за муху», — написали они.
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Назван максимально быстрый способ бросить курить
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Владимир Зеленский не придет завтра на дебаты с Петром Порошенко
Ранее сегодня президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеоролик с призывом к сопернику провести дебаты именно завтра.
Обновлено в 15:00
Политика
Массовая акция протеста началась в Белграде
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео
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Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР
Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Украинцы попытались ввезти в Белоруссию 800 кг сала
Обновлено в 11:49
Наука
Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков
Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне
Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Автоспорт
Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников
Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
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Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено в 15:07