Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах за 2018 годRuNews24.ru вчера в 17:49
Премьер-министр РФ Медведев за 2018 год заработал больше главы государства — девять миллионов 917 тысяч рублей. В декларации премьера указаны квартира площадью 367,8 квадратных метра, автомобили ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Кроме того, Медведев арендует земельный участок площадью 4,7 тысячи квадратных метров.
Читать в источнике
Оценить929
Подробнее о событии
Показать все источники
Премьер-министр Дмитрий Медведев заработал в прошлом году больше президента Владимира Путина
Эхо Москвывчера в 18:04
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:49, Ашберн
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
Обновлено в 05:25
Путешествия
Названы самые популярные города для поездок на поезде
Москва и Петербург и в прошлом году были признаны самыми популярными направлениями для поездок на поезде.
Обновлено в 08:06
Экономика
Netflix потерял $8 млрд после новостей о стриминговом сервисе Disney
Капитализация развлекательной компании Netflix, поставщика фильмов и сериалов на основе потокового видео, снизилась на $8 млрд на фоне новостей о запуске стримингового сервиса Walt Disney.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия
Видео от дома в Тюмени, где в ходе КТО были ликвидированы боевики
RT публикует видеозапись, снятую у дома 118 на Амурской улице в Тюмени, где 12 апреля в ходе контртеррористической операции были уничтожены сторонники ИГ*.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Общество
Депутаты Госдумы от Челябинской области отчитались о доходах
Обновлено в 04:14
Футбол
«Енисей» и «Уфа» сыграли вничью
Обновлено в 06:54
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Котёнок выжил после получасовой стирки в машинке
Шестимесячный котенок по кличке Поппи сумел выжить после получасового цикла в стиральной машинке.
Обновлено в 08:11
Единоборства
Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO
Украинский боксер Василий Ломаченко нокаутировал британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские титулы WBA и WBO в легком весе.
Обновлено в 04:12
Футбол
«Уэска» пошутила над Месси и «Барселоной»
Обновлено в 08:43
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Происшествия
Правозащитник Пятницкий устроил стрельбу в центре Москвы
«По подозрению в стрельбе из травматического пистолета задержан мужчина 1984 года рождения», — уточнил собеседник агентства, добавив, что задержанным, по его информации, является Пятницкий.
Обновлено в 08:07
Спорт
Елизавета Туктамышева: «Конец сезона получился очень удачным»
Счастлива, что смогла сделать практически все что зависело от меня, – приводит слова Туктамышевой Golden Skate.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
В пресс-службе Черноморского флота рассказали детали выполнения учебно-боевых задач кораблями во время маневров и назвали учения НАТО «Морской щит-2019» «хорошим подспорьем» для своих маневров, передает «РИА Новости».
Обновлено в 03:38
Футбол
ЦСКА — Оренбург 2:3
Защитник ЦСКА Марио Фернандес не поможет своей команде в матче 24-го тура чемпионата России против «Локомотива».
Обновлено в 08:19
Наука
Эксперты выявили связь между мощными мышцами и долголетием
Ученые провели исследование, в процессе которого была установлена связь между мощностью мышц, то есть возможностью выполнять большее количество работы за единицу времени, и продолжительностью жизни.
Обновлено в 08:34
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Авто
«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов
Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Политика
Глава разведки Судана ушел в отставку
Накануне министр обороны и первый вице-президент Судана Авад бен Ауф объявил об уходе с поста главы Военного совета страны.
Обновлено в 08:32
Общество
Суд оштрафовал «Горячую линию» Пономарева за отказ стать иноагентом
Мещанский суд Москвы признал некоммерческую организацию правозащитника Льва Пономарева "Горячая линия" виновной в нарушении порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иноагента, и назначил штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом говорится в постановлении суда.
Обновлено в 01:41
Происшествия
У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель
У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Экономика
Семейные доходы членов правительства упали на 60% после смены кабмина
Совокупный доход семей членов российского правительства по итогам 2018 года оказался значительно ниже, чем в прошлом году.
Обновлено вчера в 12:37
Политика
Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине
Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14