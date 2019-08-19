Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во ФранцииРБК вчера в 15:38
Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона завершились, передает «РИА Новости». Они прошли в резиденции Макрона в Форте Бергансон на побережье Прованса. После переговоров начался рабочий ужин, в котором участвуют президенты двух стран.
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Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Обновлено 18 августа в 20:54
Происшествия
Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей
Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Культура
Более 30 брянцев отправились на фестиваль «Таврида-АРТ»
Обновлено вчера в 04:08
Здоровье
Столичный врач рассказал, при каких симптомах надо срочно вызывать скорую
Высокая температура, потеря сознания и другие симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании, требующем немедленного вызова скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие
В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных
Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
Обновлено вчера в 19:31
Космос
Американец сфотографировал необычный НЛО над деревьями
Как рассказал автор снимка, он проснулся ночью, чтобы прикрыть окно, но неожиданно увидел над деревьями необычный объект и решил сфотографировать.
Обновлено 18 августа в 16:58
Происшествия
В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой
В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
Обновлено вчера в 11:56
Политика
Эксперт заявил, что Украину готовят к размену
Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 16:36
Технологии
Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных
Выяснилось, что злоумышленники использовали для фишинга страницу «404», сообщающую об ошибке и предлагающую пользователям ввести учетные данные.
Обновлено вчера в 12:00
Политика
США согласились продлить лицензию Huawei еще на 90 дней
Министерство торговли США согласилось продлить лицензию Huawei на 90 дней, что позволит ей закупать у американских поставщиков продукцию, необходимую для дальнейшего обслуживания пользователей оборудования производства китайской фирмы.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку
Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено вчера в 13:06
Общество
Новый вид грибов обнаружили в Каталонии
Каталонские микологи обнаружили новый вид грибов, прорастающих в основном на песке.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия
Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства
Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье
В Минздраве Омской области заявили о готовности к цифровизации
В Омской области завершается подготовка к процессу цифровизации в сфере здравоохранения, которая шла восемь лет.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол
Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»
Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.
Обновлено вчера в 08:20
Наука
На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов
Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера
США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Брижит Макрон получила травму на отдыхе
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента
В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия
Роналду признался в выплате девушке, обвинившей его в изнасиловании
Португальский футболист Криштиану Роналду признался, что в 2010 году заплатил американке Кэтрин Майорге, ранее обвинившей его в изнасиловании.
Обновлено вчера в 20:47
Культура
Боярский стал наставником в шоу «Голос»
Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие
В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов
Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор»
«Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия
В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна
Обновлено вчера в 23:09
Футбол
Балотелли: «Нацелен завоевать место в сборной Италии на Евро-2020»
Обновлено вчера в 12:41