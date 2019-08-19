Политика

Путин и Макрон завершили переговоры во ФранцииРБК вчера в 15:38

Переговоры президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона завершились, передает «РИА Новости». Они прошли в резиденции Макрона в Форте Бергансон на побережье Прованса. После переговоров начался рабочий ужин, в котором участвуют президенты двух стран.
Читать в источнике
Комментировать170

Подробнее о событии

Как Владимир Путин и Эмманюэль Макрон отдохнули на Лазурном берегу

Коммерсантъвчера в 16:04

Путин и Макрон завершили переговоры во Франции

РБКвчера в 15:38

Официальная часть переговоров Путина и Макрона продлилась около 2,5 часа

ТАССвчера в 15:06

Переговоры Путина и Макрона в форте Брегансон продлились 3,5 часа

Комсомольская правдавчера в 15:16

Путин и Макрон завершили переговоры и приступили к ужину

Вести.Ruвчера в 15:15

Как прошли переговоры между Путиным и Макроном во Франции

RT на русскомвчера в 18:32

Во Франции завершилась встреча Путина с Макроном

РИА Новостивчера в 14:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 00:19, Ашберн
Общество

Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки

Обновлено 18 августа в 20:54
Происшествия

Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей

Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:29
Культура

Более 30 брянцев отправились на фестиваль «Таврида-АРТ»

Обновлено вчера в 04:08
Здоровье

Столичный врач рассказал, при каких симптомах надо срочно вызывать скорую

Высокая температура, потеря сознания и другие симптомы могут сигнализировать о серьезном заболевании, требующем немедленного вызова скорой помощи.
Обновлено вчера в 11:20
Армия и оружие

В Минобороны анонсировали учения с участием более 128 тысяч военных

Более 128 тысяч военнослужащих из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут 16-21 сентября.
Обновлено вчера в 19:31
Космос

Американец сфотографировал необычный НЛО над деревьями

Как рассказал автор снимка, он проснулся ночью, чтобы прикрыть окно, но неожиданно увидел над деревьями необычный объект и решил сфотографировать.
Обновлено 18 августа в 16:58
Происшествия

В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой

В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.
Обновлено 18 августа в 06:54
Общество

В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах

Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

Обновлено вчера в 11:56
Политика

Эксперт заявил, что Украину готовят к размену

Зеленскому же намекают, на то, что Украину будут разменивать, отметил Скачко в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 16:36
Технологии

Мошенники использовали сообщения об ошибке на сайтах для кражи данных

Выяснилось, что злоумышленники использовали для фишинга страницу «404», сообщающую об ошибке и предлагающую пользователям ввести учетные данные.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

США согласились продлить лицензию Huawei еще на 90 дней

Министерство торговли США согласилось продлить лицензию Huawei на 90 дней, что позволит ей закупать у американских поставщиков продукцию, необходимую для дальнейшего обслуживания пользователей оборудования производства китайской фирмы.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия

Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку

Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.
Обновлено вчера в 13:06
Общество

Новый вид грибов обнаружили в Каталонии

Каталонские микологи обнаружили новый вид грибов, прорастающих в основном на песке.
Обновлено вчера в 15:04
Футбол

Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено вчера в 15:50
Происшествия

Эпштейн написал завещание за два дня до самоубийства

Обвиненный в секс-торговле финансист Джеффри Эпштейн написал завещание за два дня до того, как совершил самоубийство в камере следственного изолятора, сообщают New York Post и Bloomberg со ссылкой на направленные в суд документы.
Обновлено вчера в 22:48
Здоровье

В Минздраве Омской области заявили о готовности к цифровизации

В Омской области завершается подготовка к процессу цифровизации в сфере здравоохранения, которая шла восемь лет.
Обновлено вчера в 09:49
Футбол

Алексей Матюнин: «Гол Ригони следовало засчитать. Это ошибка»

Главный арбитр скандального матча «Зенит» — «Ахмат» (0:0) дал интервью «СЭ» Зенит — Ахмат «Зенит» и судьи: без двух голов и пенальти После игры «Зенита» с «Ахматом» случился очередной судейский скандал.
Обновлено вчера в 08:20
Наука

На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов

Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.
Обновлено вчера в 21:33
Политика

Помпео выразил сожаление в связи с освобождением иранского танкера

США с сожалением отнеслись к решению властей Гибралтара об освобождении ранее задержанного иранского танкера Grace 1. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Брижит Макрон получила травму на отдыхе

Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено вчера в 17:19
Экономика

Реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5 процента

В России увеличились реальные зарплаты - на 3,5 процента в июле (в годовом выражении). Об это сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 10:41
Происшествия

Роналду признался в выплате девушке, обвинившей его в изнасиловании

Португальский футболист Криштиану Роналду признался, что в 2010 году заплатил американке Кэтрин Майорге, ранее обвинившей его в изнасиловании.
Обновлено вчера в 20:47
Культура

Боярский стал наставником в шоу «Голос»

Певец и актер Михаил Боярский стал наставником второго сезона музыкального шоу "Голос-60+", который будет транслироваться на Первом канале.
Обновлено вчера в 04:53
Армия и оружие

В провинции Идлиб был атакован турецкий военный конвой

Обновлено вчера в 16:52
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 09:14
Политика

Зеленский призвал Израиль признать «голодомор»

«Чествуя вечную память жертв Холокоста, в котором погибло более двух миллионов украинских евреев, Украина обращается к Израилю с призывом также признать голодомор актом геноцида украинского народа», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

В Турции руку россиянки засосало в трубу бассейна

Обновлено вчера в 23:09
Футбол

Балотелли: «Нацелен завоевать место в сборной Италии на Евро-2020»

Обновлено вчера в 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Выход США из договора о РСМДБольше новостей по теме
Главное