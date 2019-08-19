Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".

Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции

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