Политика

Встреча Путина и Макрона завершилась во ФранцииГазета.Ru вчера в 15:03

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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