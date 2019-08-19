Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во ФранцииГазета.Ru вчера в 15:03
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика
Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
В МИД России оценили испытание США запрещённой ДРСМД ракеты
Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал испытание США крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали
В Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа пропали двое детей — ранее подростки ушли рыбачить на лодке.
Обновлено в 02:49
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян выписался из больницы
Обновлено в 04:36
Происшествия
СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве
Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Культура
Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию
Обновлено вчера в 21:16
Армия и оружие
Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка
Житель Удмуртии, которого за тяжкие преступления приговорили к смертной казни, но затем помиловали, изнасиловал маленькую девочку, сообщили в главке Следственного комитета по республике.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие
В США наградят военных, служащих на границе с Мексикой, сообщили СМИ
Министерство обороны США наградит медалью американских военнослужащих, которые несут службу на границе с Мексикой, сообщает портал Military.com со ссылкой на официального представителя военного ведомства.
Обновлено в 01:49
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Происшествия
В Саранске спасли младенца, которого отец пытался выкинуть с балкона
В Саранске полицейские спасли жизнь пятимесячному ребенку — невменяемый отец пытался выбросить маленькую девочку из окна.
Обновлено в 03:20
Футбол
Футболисты «Спартака» обыграли ЦСКА в чемпионате России
"Спартак" переиграл ЦСКА в московском дерби благодаря дублю французского защитника Самуэля Жиго.
Обновлено в 03:33
Политика
МИД Китая назвал протесты в Москве попыткой вмешательства Запада
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что продолжающиеся в Москве с конца июля протесты являются попыткой вмешательства западных стран во внутренние дела России.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян появилась на публике без макияжа
Оба были одеты в спортивные костюмы, а Ким была абсолютно не накрашена.
Обновлено в 04:28
Политика
Медведев уволил арестованного замглавы ПФР Иванова
Премьер-министр России Дмитрий Мдведев уволил заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова в связи с «утратой доверия».
Обновлено в 04:45
Футбол
Во вторник пройдут три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов
Во вторник в раунде плей-офф Лиги чемпионов запланированы три матча.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой
Британские истребители Typhoon поднялись в воздух для перехвата двух российских самолетов Су-30.
Обновлено вчера в 18:12
Политика
Путин отметил «осторожный оптимизм» в контактах с Зеленским
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит с французским лидером Эммануэлем Макроном свою беседу с президентом Украину Владимиром Зеленским, поскольку есть вещи, которые внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено вчера в 12:04
Общество
Умер датский миллиардер Ларс Ларсен
Обновлено вчера в 10:43
Транспорт
«Аэрофлот» добавит в систему бронирования рейсы в «Гагарин»
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" 20 августа добавит в систему бронирования рейсы в новый аэропорт Саратова "Гагарин" на зимний период, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 02:33
Здоровье
Врачи порекомендовали отказаться от использования йода
Врачи считают, что обычный йод для обработки ран устарел. Об этом передает РИА "Новости", ссылаясь на данные опроса докторов.
Обновлено вчера в 22:54
Авто
Продажи Lamborghini в России выросли с начала года в несколько раз
Эксперты подсчитали, что за 7 месяцев текущего года дилеры Lamborghini продали 86 автомобилей марки, что на 309,5% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты в магазине ядом
В Саратове задержан мужчина, посыпавший конфеты, лежавшие на прилавке магазина, крысиным ядом.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции
В Турции впала в кому 12-летняя девочка из России, она захлебнулась в бассейне одного из отелей.
Обновлено в 02:41
Общество
Минтруд назвал незаконным штраф сотрудников за курение
Ранее Минздрав предложил нанимателям ввести штраф или поощрения для сотрудников на основе того, курит работник или нет.
Обновлено в 03:59
Киберспорт
Ori and the Blind Forest выйдет на Switch 27 сентября
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Twitter решил запретить рекламу государственных СМИ
Администрация сети микроблогов Twitter объявила о решении запретить рекламу государственных средств массовой информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление компании.
Обновлено в 02:49
Общество
Одну из выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили с сородичами
Одну из выпущенных из "китовой тюрьмы" в Приморье косаток заметили в районе Шантарских островов в группе диких сородичей.
Обновлено вчера в 22:06