Президент России Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию, где осуществит личную беседу с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Главными темами заявлено обсуждение продолжения нормандского формата и двустороннего сотрудничества стран.

Путин и Макрон обсудят во Франции развитие нормандского формата

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