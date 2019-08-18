Политика

Путин и Макрон обсудят во Франции развитие нормандского форматаSM News 00:50

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Президент России Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию, где осуществит личную беседу с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Главными темами заявлено обсуждение продолжения нормандского формата и двустороннего сотрудничества стран.
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Путин и Макрон во Франции обсудят международные проблемы

Газета.Ru01:31

Путин и Макрон обсудят во Франции развитие нормандского формата

SM News00:50
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