Политика

Путин и Макрон обсудят во Франции развитие нормандского форматаSM News 00:50

Президент России Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию, где осуществит личную беседу с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Главными темами заявлено обсуждение продолжения нормандского формата и двустороннего сотрудничества стран.
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Путин и Макрон обсудят во Франции развитие нормандского формата

SM News00:50
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Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
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В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
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