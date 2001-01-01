Политика
Путин и Макрон обсудят во Франции развитие нормандского форматаSM News 00:50
Президент России Владимир Путин 19 августа совершит однодневный визит во Францию, где осуществит личную беседу с президентом Франции Эмануэлем Макроном. Главными темами заявлено обсуждение продолжения нормандского формата и двустороннего сотрудничества стран.
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Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
Обновлено в 06:11
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе ВВС Сирии по турецкому военному конвою в Идлибе
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Общество
В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах
Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.
Обновлено в 02:07
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Театры
Новый худрук Волковского театра Сергей Пускепалис переедет в Ярославль
Пускепалис не уточнил, когда переберется в Ярославль. Все решения относительно новой работы будут приниматься позднее.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью
Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, которая была убита 16-летним подростком.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
YouTube ограничил доступ к ролику с оскорблением флага России
YouTube по требованию Роскомнадзора ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в отношении российского флага, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:41
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Армия и оружие
Украинский авианосец «Варяг» оценили в Китае
Авианосец проекта 001A, построенный Китаем собственными силами, значительно превосходит Liaoning — бывший «Варяг», купленный у Украины.
Обновлено вчера в 17:03
Космос
Рогозин ответил в «Твиттере» шутнику на слова о дырe в корабле «Союз»
Напомним, 30 августа 2018 года на МКС произошла утечка воздуха. Экипаж нашёл дыру в обшивке пристыкованного к станции корабля "Союз МС-09".
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Экс-главе Клинского района вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей
Экс-главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю, у которого прокуратура требует изъять активы на 9 миллиардов рублей, вменили еще ряд афер на 43 миллиона рублей.
Обновлено в 04:54
Политика
Швейцарские истребители сопроводили в воздухе борт СЛО «Россия»
Два истребителя ВВС Швейцарии несколько минут сопровождали в воздухе самолет специального-летного отряда "Россия", летевшего из Москвы в Марсель.
Обновлено в 07:14
Финансы
Сбербанк снижает ставки по военной ипотеке
Сбербанк снижает процентные ставки по ипотечным кредитам для военнослужащих на 0,3 процентного пункта - до 9,2% с 9,5%, сообщила в понедельник пресс-служба крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:36
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Политика
Глава МИД Польши возмутился суммой репараций от Германии
Глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал сумму полученных репараций от Германии после Второй мировой войны "минимальной".
Обновлено в 07:07
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Названа причина истязаний покалеченной девочки из Ингушетии
Лидия Евлоева, мать избитой в Ингушетии семилетней Аиши, которой ампутировали часть руки, предположила, что ее дочь была избита в отместку.
Обновлено вчера в 23:50
Происшествия
Растет число отравившихся подсолнечным маслом под Ульяновском
В больницы Ульяновской области поступили новые пострадавшие, которые отравились, предположительно, самодельным подсолнечным маслом.
Обновлено в 06:13
Футбол
Чалов обратился к фанатам ЦСКА перед матчем со «Спартаком»
Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов перед столичным дерби со "Спартаком" в рамках 6-го тура чемпионата России обратился к болельщикам армейцев.
Обновлено в 06:53
Общество
У бывшего охранника Путина нашли дом на Рублёвке за полмиллиарда
Бывший глава охраны президента России Владимира Путина и действующий замдиректора Федеральной службы охраны (ФСО) Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей в закрытом посёлке Речное на Рублёво-Успенском шоссе, сообщил Republic.
Обновлено в 06:17
Общество
Составлен рейтинг самых тихих и шумных городов России
Обновлено в 05:47