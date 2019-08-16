Помимо двусторонних отношений, будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе... Интересный вопрос о развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет ввиду эту тему затронуть с учётом нового состава европейских руководящих органов.

Путин заинтересован в сотрудничестве России и Евросоюза с учетом нового состава европейских руководящих органов.

Путин и Макрон обсудят сотрудничество и безопасность в Европе

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