Политика
Путин и Макрон обсудят сотрудничество и безопасность в ЕвропеРЕН ТВ 16 августа в 09:39
Путин заинтересован в сотрудничестве России и Евросоюза с учетом нового состава европейских руководящих органов.
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Помимо двусторонних отношений, будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе... Интересный вопрос о развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет ввиду эту тему затронуть с учётом нового состава европейских руководящих органов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 16 августа в 09:31
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