Политика
Путин и Макрон обсудят международные проблемыGazeta.SPb 16 августа в 15:31
Президенты России и Франции встретятся в понедельник, 19 августа, чтобы обсудить международную проблематику, вопросы безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с Европейским Союзом, как сообщает РИА Новости.
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Помимо двусторонних отношений, будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе... Интересный вопрос о развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет ввиду эту тему затронуть с учётом нового состава европейских руководящих органов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 16 августа в 09:31
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Обновлено вчера в 09:03
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Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
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Обновлено в 02:32
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Армия и оружие
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Филарет заявил о желании Константинопольского патриарха ликвидировать Киевскую патриархию
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Политика
После критики Зеленского украинского блогера внесли на «Миротворец»
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В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
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Аэропорт «Гагарин» доведут до второй категории
Обновлено в 04:05
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Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33