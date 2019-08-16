Политика
Путин и Макрон обсудят международные проблемыGazeta.SPb 16 августа в 15:31
Президенты России и Франции встретятся в понедельник, 19 августа, чтобы обсудить международную проблематику, вопросы безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с Европейским Союзом, как сообщает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить
Помимо двусторонних отношений, будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе... Интересный вопрос о развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет ввиду эту тему затронуть с учётом нового состава европейских руководящих органов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 16 августа в 09:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено 17 августа в 06:10
Происшествия
В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов
В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.
Обновлено вчера в 21:52
Наука
Впервые показана структура, объединяющая частицу и античастицу
Обновлено 17 августа в 01:35
Экономика
МФО снизили ставки по займам
Микрокредитные финансовые организации (МФО) снизили в 2019 году полную стоимость кредита до 440% годовых против 530–540% в 2017 году.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
В Раде заявили об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 00:40
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.
Обновлено вчера в 22:59
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено 17 августа в 14:14
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Футбол
Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела»
Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено вчера в 21:12
Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия
ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области
По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.
Обновлено вчера в 22:33
Космос
США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М»
Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".
Обновлено 17 августа в 21:29
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено вчера в 17:40
Энергетика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.
Обновлено вчера в 21:28
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 03:08
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы
Россия вошла в топ-5 стран по объему золотовалютных резервов
Россия впервые за восемь лет вошла в топ-5 стран в мировом рейтинге по показателям золотовалютных резервов, заняв пятое место.
Обновлено вчера в 17:31
Здоровье
В России увеличилось число больных гастритом
В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
Две женщины погибли в ДТП в Усть-Ордынском
Около половины девятого вечера в воскресенье, 18 августа, в поселке Усть-Ордынский произошло ДТП, в котором погибли две женщины 24 и 44 лет.
Обновлено вчера в 22:12
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено вчера в 12:49
Музыка
Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств
В городе Тара Омской области прошла первая рабочая встреча инициативной группы Сибирского фестиваля искусств с представителями областного правительства и районной администрации, сообщает tp-tara.ru.
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
Женщина и трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар
Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено вчера в 18:06