Помимо двусторонних отношений, будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе... Интересный вопрос о развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет ввиду эту тему затронуть с учётом нового состава европейских руководящих органов.

Президенты России и Франции встретятся в понедельник, 19 августа, чтобы обсудить международную проблематику, вопросы безопасности в Европе и дальнейшее сотрудничество с Европейским Союзом, как сообщает РИА Новости.

Происшествия Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321 Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.

Происшествия В США арестованы трое подозреваемых в подготовке массовых расстрелов В США сотрудники правоохранительных органов задержали трех человек, которые, по мнению следствия, независимо друг от друга планировали устроить массовые расстрелы людей в своих штатах.

Экономика МФО снизили ставки по займам Микрокредитные финансовые организации (МФО) снизили в 2019 году полную стоимость кредита до 440% годовых против 530–540% в 2017 году.

Общество Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России С 19 августа на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Футбол Хавбек «Луча» Калугин сломал челюсть в стыке с вратарем «Факела» Как сообщает Sports.ru, 21-летний хавбек после стыка с голкипером соперника Данилой Ермаковым получил перелом верхней челюсти.

Политика СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.

Происшествия ДТП с микроавтобусом произошло в Новосибирской области По предварительным данным, микроавтобус слетел в кювет. Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП под Вологдой.

Космос США отказались поставлять России углеволокно для телескопа «Спектр-М» Британская компания, купленная американцами, отказалась поставлять России углеволокно для российской астрофизической космической обсерватории "Спектр-М", об этом рассказала заместитель директора Физического института РАН Лариса Лихачева, передает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от семьи Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.

Энергетика Выявлены регионы России с самым доступным бензином Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.

Общество В Приморье объявили штормовое предупреждение Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за ливней, которые ожидаются в Приморье 22 августа, сообщает Примгидромет.

Экономика В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.

Космос Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Политика Определены крупнейшие должники России Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Финансы Россия вошла в топ-5 стран по объему золотовалютных резервов Россия впервые за восемь лет вошла в топ-5 стран в мировом рейтинге по показателям золотовалютных резервов, заняв пятое место.

Здоровье В России увеличилось число больных гастритом В России за последние пять лет на 7% увеличилось число жителей с гастритом (воспаление желудка) и дуоденитом (воспаление двенадцатиперстной кишки).

Происшествия Две женщины погибли в ДТП в Усть-Ордынском Около половины девятого вечера в воскресенье, 18 августа, в поселке Усть-Ордынский произошло ДТП, в котором погибли две женщины 24 и 44 лет.

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Музыка Бледный проведет в Таре Сибирский фестиваль искусств В городе Тара Омской области прошла первая рабочая встреча инициативной группы Сибирского фестиваля искусств с представителями областного правительства и районной администрации, сообщает tp-tara.ru.

Политика Трамп подтвердил заинтересованность в покупке Гренландии Президент США Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании.

Происшествия Ресторан загорелся в центре Новосибирска Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.