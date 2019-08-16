Политика
Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в ЕвропеТАСС 09:50
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС. Об этом журналистам рассказал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
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Помимо двусторонних отношений, будет обсуждена международная проблематика, вопросы обеспечения безопасности в Европе... Интересный вопрос о развитии сотрудничества России с Евросоюзом. Президент имеет ввиду эту тему затронуть с учётом нового состава европейских руководящих органов.
— Юрий Ушаков, российский дипломатRambler News Service 09:31
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