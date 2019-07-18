Политика
Путин и Макрон обсудили ситуацию с СВПДNews.ru 09:07
Президент Владимир Путин провёл телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны обсудили ситуацию с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерной программе Ирана после выхода из него США.
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с чего всё началось
«Отмечена целесообразность консолидации усилий всех государств, которые заинтересованы в сохранении Всеобъемлющего плана», - следует из сообщения пресс-службы Кремля.ТК Звезда09:06
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Происшествия
Суд арестовал «друга Кудрина» по делу о хищении бюджетных средств
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу продюсера Рушана Насибулина, который подозревается в хищение бюджетных денег в особо крупном размере при работе по контракту с Минпромторгом.
Обновлено в 11:41
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:31
Хоккей
Кожевников: Панарина не туда понесло. Причина – огромный контракт
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников жёстко отреагировал на высказывания нападающего «Рейнджерс» и сборной России Артемия Панарина относительно его отношения к религии и российской политике.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено в 10:37
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Число жертв пожара в аниме-студии в Японии выросло до 23
Число жертв пожара на студии аниме в Киото (Япония) достигло 23. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 05:00
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Обновлено в 07:33
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Кабинет министров Украины ввел специальные пошлины на российское топливо, сообщил представитель Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
Обновлено в 08:36
Здоровье
Цукаты и сухофрукты могут навредить при похудении
Диетологи отмечают, что не стоит включать в меню при диете фруктовые чипсы, сухофрукты и цукаты.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Атлетико» объявил о переходе Эрмосо
Мадридский «Атлетико» на официальном сайте объявил о переходе в команду защитника «Эспаньола» Марио Эрмосо.
Обновлено в 07:57
Музыка
Фестиваль «Нашествие» впервые пройдет в четырехдневном формате
Генеральный директор "Мультимедиа Холдинга" и организатор фестиваля Евгения Киселева рассказала, что музыкальный фестиваль "Нашествие" впервые пройдет в четырехдневном формате.
Обновлено в 08:00
Происшествия
Главу Минстроя Астраханской области арестовали
Обновлено в 10:22
Футбол
СМИ выяснили, что президент «Реала» сказал Зидану о трансфере Погба
Президент «Реала» Флорентино Перес сказал главному тренеру мадридского клуба Зинедину Зидану, что нынешним летом подписать контракт с полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба будет очень трудно, сообщает ESPN.
Обновлено в 07:30
Гаджеты
Toshiba Memory отрекается от своего названия
Название Kioxia получено объединением японского слова kioku, означающего "память", и греческого слова axia, означающего "ценность".
Обновлено в 04:52
Транспорт
Закрытые станции метро в Москве откроют на два дня раньше
Девять станций Сокольнической линии метро, закрытых с 13 июля, откроются на два дня раньше - пассажиры смогут воспользоваться ими с завтрашнего дня, а не с 21 июля, как планировалось ранее.
Обновлено в 10:08
Политика
В FaceApp заявили о перегрузке системы удаления фото пользователей
Приложение FaceApp заявило, что его служба поддержки перегружена из-за запроса пользователей на удаление своих фотографий.
Обновлено в 09:10
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
Обновлено в 08:07
Политика
Советника-посланника посольства США вызвали в МИД России
МИД России выразил протест в связи с заявлениями американских официальных лиц о якобы невыдаче виз учителям США.
Обновлено в 11:30
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Общество
Путин подписал закон об упрощении подтверждения инвалидности
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий лицам с ограниченными возможностями здоровья подавать в профильные органы справки, подтверждающие инвалидность для получения социальной поддержки и госуслуг, в электронном виде.
Обновлено в 09:54
Культура
Госпитализирован актер Валерий Афанасьев
Обновлено в 02:49
Политика
Команда Зеленского пообещала добиться переговоров с Путиным
Команда украинского президента Владимира Зеленского намерена добиваться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявил первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено в 01:15
Здоровье
Ульяновские власти отказались выписывать лекарство онкобольной девушке
Власти Ульяновской области предложили страдающей онкологическим заболеванием 29-летней жительнице региона Рамиле Волгиной три раза в неделю ездить 30 км за дорогостоящим препаратом «Кризотиниб».
Обновлено 16 июля в 15:25
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
1. Россиянку задержали на почте после покупки препарата для тяжелобольного ребенка Жительницу Москвы Елену Боголюбову подозревают в контрабанде психотропных веществ.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 11:27