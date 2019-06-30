Политика

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в МинскеРИА Новости 13:00

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча прошла в резиденции белорусского лидера. Позднее к главам государств присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Эхо Москвы13:01

В Минске Путин встретился со спортсменами, Лукашенко и Рахмоном

Вести.Ru12:54

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

РИА Новости13:00

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Коммерсантъ12:59

Путин и Лукашенко провели в Минске неформальную встречу

RT на русском13:00

Путин и Лукашенко встретились неформально

Газета.Ru12:53

Путин провел неформальную встречу с Лукашенко в Минске

Известия12:38
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
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С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

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Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России

Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
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Один из заблудившихся на Эльбрусе альпинистов умер

Один из альпинистов, заблудившихся на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии, скончался при спуске с горы.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В красноярском Канске ввели режим ЧС из-за паводка

Мэр Канска Андрей Береснев сообщил, что из-за паводка в городе введен режим ЧС.
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

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Политика

Трамп стал первым президентом США, который пересек границу КНДР

Нынешняя поездка президента США Дональда Трампа в демилитаризованную зону была запланирована несколько месяцев назад, но приглашение Ким Чен Ыну стало экспромтом, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:24
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Жена Стаса Михайлова рассказала о семейной жизни с артистом

Артист много времени проводит с детьми. Кроме того, част Михайлов благодарит супругу и называет ее своей музой.
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Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Бывшую супругу Цеповяза задержали по подозрению в вымогательстве

Обновлено в 03:56
Наука

Ученые пронаблюдали движение атомов в 4D

Обновлено 27 июня в 13:47
Армия и оружие

В России начинается производство С-500

Зенитные ракетные комплексы С-500 начали производить в России.
Обновлено в 14:02
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова устроила зажигательные танцы в день развода

Третий брак 41-летней актрисы потерпел крах: в минувшую пятницу Екатерина Климова оформила развод с Гелой Месхи.
Обновлено в 06:00
Авто

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Запрет на ввоз ряда праворульных автомобилей вступает в России в силу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 12:41
Здоровье

В июле выездные приёмы медицинских бригад пройдут для жителей шести районов Тверской области

В прошлом году мобильные бригады врачей Тверской области совершили 78 выездов.
Обновлено в 07:40
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SpaceX потеряла связь с тремя из 60 спутников, которые были запущены в рамках миссии Starlink 23 мая, сообщает Business Insider со ссылкой на представителя компании.
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Происшествия

В Ленинградской области школьник зарезал пешехода после ссоры

По данным местных СМИ, 15-летний школьник напал на мужчину после сделанного замечания.
Обновлено в 11:36
Спорт

Сборная РФ досрочно выиграла медальный зачет в Европейских играх

Обновлено в 04:18
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Футбол

Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша

Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
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Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
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Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
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Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

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Обновлено вчера в 15:59
Авто

«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на все модели

«АвтоВАЗ» не будет поднимать цены на весь модельный ряд с 1 июля – подорожают только три модели из пяти.
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Ливийская армия заявила, что не удерживает граждан Турции

Представитель Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара заявил, что ЛНА не удерживает нескольких турецких граждан.
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Эмомали Рахмон
Таджикский политик
Таджикистанский государственный деятель, председатель Верховного Совета Таджикистана, с 1994 года - президент Таджикистана, носит титул «Пешвои миллат». Полное наименование титула - «Основатель мира и национального единства - Лидер нации». В результате конституционного референдума приняты поправки, снимающие с президента Таджикистана Эмомали Рахмона ограничения по числу переизбраний на пост президента и снижающие возрастной ценз для президента с 35 до 30 лет.
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