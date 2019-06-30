Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в МинскеРИА Новости 13:00

Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в Минске неформальную встречу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Встреча прошла в резиденции белорусского лидера. Позднее к главам государств присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

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