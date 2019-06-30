Политика

Путин и Лукашенко провели в Минске неформальную встречуRT на русском 13:00

«Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу», — цитирует РИА Новости Пескова. Он также сообщил, что позже к встрече присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Ранее Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр.
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Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Эхо Москвы13:01

Путин и Лукашенко провели в Минске неформальную встречу

RT на русском13:00

Путин провел неформальную встречу с Лукашенко в Минске

Известия12:38

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

Коммерсантъ12:59

В Минске Путин встретился со спортсменами, Лукашенко и Рахмоном

Вести.Ru12:54

Путин и Лукашенко встретились неформально

Газета.Ru12:53

Путин и Лукашенко провели неформальную встречу в Минске

РИА Новости13:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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