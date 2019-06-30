Политика
Путин и Лукашенко провели в Минске неформальную встречуRT на русском 13:00
«Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу», — цитирует РИА Новости Пескова. Он также сообщил, что позже к встрече присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Ранее Путин прибыл в Минск, где посетит закрытие II Европейских игр.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
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