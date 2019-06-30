Путин провел неформальную встречу с Лукашенко в МинскеИзвестия 12:38

Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в его резиденции в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 30 июня.

Путин провел неформальную встречу с Лукашенко в Минске

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