Политика
Путин провел неформальную встречу с Лукашенко в МинскеИзвестия 12:38
Президент России Владимир Путин провел неформальную встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в его резиденции в Минске. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 30 июня.
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Происшествия
Юный теннисист выпил пару бокалов шампанского и умер
Гости девушки рассказали, что юноша выпил пару фужеров шампанского и отправился спать, сказав, что ему нездоровится.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Казахстане в ходе драки пострадали 30 рабочих
Обновлено вчера в 21:01
Футбол
Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо
Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Финансы
Почему ограничение роста кредитов населению не ускорит рост инвестиций
В I квартале без роста потребительского кредита не росла бы и экономика, предупредил ЦБ в опубликованном в пятницу докладе: он оказывает «существенное положительное влияние на динамику потребления и ВВП».
Обновлено в 16:47
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Обновлено в 11:46
Армия и оружие
Военные самолеты НАТО прибыли в Одессу
Обновлено в 15:28
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Кино
На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Наука
У берегов Кипра обнаружили затонувший древнеримский корабль с амфорами
У берегов солнечного Кипра исследователи обнаружили затонувший древнеримский огромный корабль с большим количеством различных амфор, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Минздрав назвал число пострадавших от паводка в Иркутской области
Из-за последствий паводка в Иркутской области за медицинской помощью обратился 631 человек, включая 57 детей.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Суд арестовал бывшую жену Цеповяза из банды Цапков
Наталья Стришняя, бывшая жена Вячеслава Цеповяза, одного из членов банды Цапков из станицы Кущевская, арестована на один месяц 25 суток.
Обновлено в 08:26
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
Футбол
Леонид Федун: «Смена поколений в „Спартаке“ еще не прошла»
Владелец «Спартака» Леонид Федун посетил матч своей команды против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер и ответил на вопросы о предсезонном турнире, развитии красно-белых и возможных трансферах.
Обновлено в 13:50
Общество
В России сегодня во второй раз за полгода вырастут тарифы ЖКХ
В нашем городе за ЖКХ придётся платить больше почти на 5 процентов, в северной столице – на 4 с половиной.
Обновлено в 17:03
Общество
Жена эмира Дубая сбежала в Германию с детьми и 40 млн долларов
Объединенные Арабские Эмираты и весь мир потрясла новость – супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала в другую страну.
Обновлено вчера в 10:58
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Коряна, Портнягина и Касаева
«Локомотив» объявил об уходе ряда футболистов. Клуб покинули полузащитник Алан Касаев, а также форварды Аршак Корян и Игорь Портнягин.
Обновлено в 11:45
Космос
В условиях открытого космоса плесень выжила
Обновлено вчера в 09:25
Общество
В киевском университете нашли шпаргалку длиной почти 2 м
Студент исторического факультета университета КНУ имени Тараса Шевченко в Киеве сделал шпаргалку длиной 180 см. Это ему потребовалось, чтобы успешно сдать экзамен по «Новой истории Европы и Америки 1861–1911 годов».
Обновлено в 13:53
Политика
Эстонские парламентарии предложили выйти из ПАСЕ из-за России
Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) призвал рассмотреть вопрос об отзыве делегации своей страны из Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после того, как в ней подтвердили полномочия российской делегации.
Обновлено в 11:45
Транспорт
В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа
Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Общество
Российские студенты отказались менять предпочтения по работодателям
«Газпром» и Google являются самыми привлекательными работодателями для студентов российских вузов.
Обновлено в 17:00
Экономика
Почему дотационные регионы не справляются с безработицей
Людей - много, работников - нет Профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС Александр Щербаков связывает высокий уровень безработицы в регионах с тем, что в эти субъекты федерации не идет частный капитал: парадоксально, но инвесторы не верят в человеческий капитал и попросту боятся, что не найдут там рабочую силу.
Обновлено в 04:13
Культура
Умер художник Гильермо Мордилло
Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Здоровье
В июле выездные приёмы медицинских бригад пройдут для жителей шести районов Тверской области
В прошлом году мобильные бригады врачей Тверской области совершили 78 выездов.
Обновлено в 07:40