Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на ВалаамеРИА Новости 08:51
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
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Они прибудут на Валаам. Это неформальная поездка, день неформального общения... На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов, музей Валаама. Программа достаточно насыщенная, к вечеру они вернутся в Санкт-Петербург.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 08:04
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Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский монастырь
Петербургский дневник09:18
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Политика
Россиянам перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году
Выдача бумажных паспортов будет прекращена в 2022 году. Вместо них у россиян будет электронный документ.
Обновлено в 10:45
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми»
Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».
Обновлено вчера в 22:16
Политика
Медведчук презентовал в Европарламенте свой мирный план по Донбассу
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук выступил в Европарламенте.
Обновлено в 09:33
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Россияне стали больше тратить на смартфоны
Половина покупателей смартфонов выбрала устройства с большим экраном, в итоге их доля в продажах выросла в 5 раз.
Обновлено в 07:46
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Технологии
Систему электронного голосования в Москве проверят на прочность
С 17 июля все желающие программисты и специалисты по информационной безопасности могут протестировать на устойчивость систему электронного голосования, которую применят на выборах в Мосгордуму 8 сентября.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку
Обновлено в 10:32
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб. Почему доходы уходят в минус Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (– 0,2%) по сравнению с первым (– 2,5%).
Обновлено в 11:00
Футбол
«Челси» представил форму с российским триколором
Обновлено в 05:35
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» стал самым кассовым фильмом по видеоигре
Ранее лидером среди экранизаций видеоигр был вышедший в 2016 году «Варкрафт», который заработал 433 млн долларов во многом благодаря высоким продажам билетов в Китае.
Обновлено в 08:52
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Общество
В ФНС объяснили сбой компьютерной системы ЗАГС плановым обновлением
Как рассказали РБК в пресс-службе Центрального аппарата ФНС России, «[сейчас] ФНС проводит плановое обновление системы ЕГР ЗАГС, о чем было проинформировано заранее».
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского
Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента 18 июля, о котором просил президент Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, что тратит больше миллиона рублей в месяц
Седокова давно мечтала о собственном жилье в столице, но сейчас в новую квартиру она пока переезжать не собирается, так как там идет ремонт.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде
В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Авто
Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Lotus Evija
Производство Lotus Evija наладят на головном заводе марки в Хетеле.
Обновлено в 00:42
Политика
Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс
Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.
Обновлено в 11:10
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил внести украинский в число официальных языков ООН.
Обновлено в 02:24
Политика
Бывшая министр обороны Германии стала председателем Еврокомиссии
Покидающий свой пост председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что фон дер Ляйен должна стать первой женщиной на этой должности.
Обновлено вчера в 13:15
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Политика
Крым ответил на петицию к Зеленскому о выкупе полуострова
Глава общественной палаты от Крыма Григорий Иоффе заявил, что петиция к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с предложением о выкупе полуострова у России в рассрочку демонстрирует потребительское отношение Украины к этому региону и его жителям.
Обновлено в 10:04
Политика
США и Россия обсудили возможность договора с КНР по ядерному оружию
Ранее Reuters, ссылаясь на источник, сообщил, что представители США собираются 17 июля провести переговоры с Россией в Женеве о создании нового соглашения по ограничению ядерных вооружений.
Обновлено в 10:56
Музыка
Дочь Бейонсе Блю Айви снялась в новом клипе своей матери
В клипе на несколько секунд появляется семилетняя дочь Бейонсе и JAY-Z, Блю Айви, которая идет по пустыне в розовом платье, чтобы взять свою мать за руку.
Обновлено в 04:16
Происшествия
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Футбол
«Спартак» обошел «Зенит» и ЦСКА по популярности в России
ЦСКА стал третьим по общему числу болельщиков, но самым популярным оказался только в Северной Осетии.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Баренцевом море при погружении пропали два дайвера
В районе полуострова Немецкий в Печенгском заливе пропали два дайвера.
Обновлено в 03:26
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41