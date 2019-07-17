Они прибудут на Валаам. Это неформальная поездка, день неформального общения... На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов, музей Валаама. Программа достаточно насыщенная, к вечеру они вернутся в Санкт-Петербург.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург. До этого стало известно, что Лукашенко по приглашению Зеленского приедет на Украину.

Путин и Лукашенко посетили службу на Валааме

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