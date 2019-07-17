Политика

Путин и Лукашенко посетили службу на ВалаамеГазета.Ru 08:56

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вечером после посещения Валаама лидеры вернутся в Санкт-Петербург. До этого стало известно, что Лукашенко по приглашению Зеленского приедет на Украину.
Читать в источнике
Обсудить8
Дмитрий Песков
Они прибудут на Валаам. Это неформальная поездка, день неформального общения... На Валааме они планируют посетить главный собор, несколько скитов, музей Валаама. Программа достаточно насыщенная, к вечеру они вернутся в Санкт-Петербург.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 08:04

Подробнее о событии

Путин и Лукашенко посетили Смоленский скит Валаамского монастыря

РИА Новости11:55

Путин и Лукашенко посетили Валаамский монастырь в Карелии

РБК10:09

Путин и Лукашенко по пути в Петербург сделали остановку на Ладоге

ТАСС14:02

Путин и Лукашенко появились на Валааме в одинаковой обуви

Московский Комсомолец14:29

Путин и Лукашенко посетили монастырь на Валааме

Газета.Ru13:16

Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Спасо-Преображенский Валаамский монастырь

Петербургский дневник09:18

Лукашенко едет в РФ: Путин и белорусский лидер посетят Валаамский монастырь

SM Newsвчера в 22:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон

Фотофакт. В Валааме Лукашенко зажег свечу вместе с Путиным и сыном Николаем

КП - Беларусь15:03
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:54, Вашингтон
Политика

Появились новые свидетели в деле о крушении MH17

Обновлено в 14:10
Политика

В Донбассе согласовали бессрочное перемирие

Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Политика

Тереза Мэй в своей прощальной речи обвинила Путина в циничной лжи

Сегодня, 17 июля премьер-министр Британии Тереза Мэй, покидая свой пост, выступила с финальной речью.
Обновлено в 10:54
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Гаджеты

Apple собирается производить AirPods во Вьетнаме

Корпорация Apple близка к запуску производства своих беспроводных наушников AirPods во Вьетнаме, сообщило Nikkei Asian Review.
Обновлено в 14:20
Политика

Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35

В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Политика

Зеленский рассказал, как его отговаривали от звонка Путину

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что «все партнеры Украины» отговаривали его от разговора с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 14:39
Здоровье

Вспышку вируса Эболы в ДР Конго признали ЧС международного масштаба

Вспышка вируса Эбола в Демократической Республике Конго является чрезвычайной ситуацией международного масштаба, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Обновлено в 14:52
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В петербургском суде умер переводчик

В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Учения британских и эстонских военных обернулись конфузом

На учениях британских морских пехотинцев произошел конфуз, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 07:49
Технологии

Google официально закрыла проект поисковика с цензурой для Китая

На слушании Судебного комитета Сената США вице-президент компании по связям с государством Каран Бхатия сообщил, что работа над системой с кодовым названием Dragonfly прекращена и Google не планирует запускать в регионе поисковую систему.
Обновлено в 06:03
Футбол

В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью

Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено в 13:00
Политика

Порошенко призвал Европарламент сохранить санкции против России

Делегация Украины призвала депутатов Европарламента сохранить и усилить санкции против России в случае невыполнения ей Минских соглашений.
Обновлено в 13:52
Политика

Путин расширил упрощенный режим получения гражданства для Донбасса

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому число граждан Украины, которые могут получить российское гражданство в упрощенном порядке, было расширено.
Обновлено в 13:47
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Происшествия

МИД Ирана осудил убийство турецкого дипломата в иракском городе Эрбиль

Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран решительно осудило убийство заместителя генерального консула Турции в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В Кузбассе горняк погиб при обрушении породы на шахте

В Кемеровской области на шахте "Анжерская-Южная" один человек погиб в результате обрушения породы.
Обновлено в 13:30
Авто

Названы топ-10 самых популярных иномарок российской сборки

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных иномарок российской сборки.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и бывшей «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика

Джонсон собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию

Общая сумма пожертвований составила £ 702 тысячи Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон, который участвует в гонке за пост премьера страны, собрал рекордную сумму на предвыборную кампанию, сообщает Reuters.
Обновлено в 13:18
Футбол

Черышев рассказал о своём состоянии после травмы

Обновлено в 08:06
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Политика

Соцопрос: В Раду проходят четыре партии

Если бы выборы в украинский парламент проходили, то в Раду прошли бы четыре партии: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За життя", "Европейская солидарность" и "Батькивщина".
Обновлено в 13:20
Культура

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
Общество

Правительство решило ускорить переход на электронные паспорта

В правительстве решили ускорить внедрение электронного паспорта гражданина Российской Федерации.
Обновлено в 14:05
ещё по теме
Валаам
Остров
Остров в северной части Ладожского озера, самый большой в составе Валаамского архипелага. На острове расположены посёлок Валаам, входящий в Сортавальское городское поселение, и памятник русского зодчества - Валаамский ставропигиальный мужской монастырь.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное