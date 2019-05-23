Политика
Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в КазахстанеRuposters.ru 06:17
Ертысбаев в ответ заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в Белоруссию. Тем не менее он подчеркнул, что для начала поставок необходимо провести переговоры с Россией. Ранее в Минске назвали сумму ущерба, которую понес Мозырский НПЗ в связи с загрязнением нефтепровода "Дружба".
Читать в источнике
Оценить66
Нет, пока не было контактов. Мы надеемся, что удастся на полях саммита ЕАЭС в Нур-Султане на следующей неделе двум главам государств пообщаться, если они сочтут необходимым, в том числе и на эту тему.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРИА Новости 05:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:20, Ашберн
Хоккей
Чехия обыграла Германию и вышла в полуфинал ЧМ
Обновлено в 16:27
Авто
Компания Skoda показала свой первый вседорожный Superb
Равно как и стандартные версии обновлённого Skoda Superb, вседоржный Scout поступит в продажу в конце 2019 года вместе с регулярными пересмотренными версиями флагманской модели бренда.
Обновлено в 15:34
Происшествия
По факту смерти пассажира в «Домодедово» возбуждено уголовное дело
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь в московском аэропорту «Домодедово».
Обновлено в 13:32
Общество
В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами
«ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Рудковская сорвалась на подписчицу из-за критики
Жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская сорвалась на подписчицу в инстаграме из-за критики, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:51
Экономика
Период выплаты накопительной пенсии предлагают увеличить
Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на 2020 год на полгода — до 258 месяцев, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 09:54
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
В ДНР объявлен красный уровень опасности, украинские боевики открыли огонь по Донецку
Группы реагирования сообщают о «красном» уровне опасности в нескольких районах.
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Политика
Лукашевич ожидает от Зеленского установления режима тишины в Донбассе
Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению режима тишины в Донбассе.
Обновлено в 16:47
Общество
Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства
Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Астрахани задержана группа экстремистов
Полиция в Астрахани задержала троих подозреваемых в создании экстремистского сообщества.
Обновлено в 03:17
Космос
Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями
Обновлено в 13:19
Происшествия
Мужчина на электросамокате сбил женщину в центре Москвы
Лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, сообщает РЕН ТВ. Женщине потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 15:53
Политика
НАТО потребовало от России покинуть Крым
Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Транспорт
Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии ввели в график
Обновлено в 16:15
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Общество
Мэр Владивостока отправил выпускников в «последний путь»
Мэр Владивостока Олег Гуменюк во время торжественной речи отправил выпускников лицея «в последний путь».
Обновлено в 08:46
Хоккей
Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России
Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Общество
Глава крымской полиции вошел в тройку самых богатых сотрудников МВД
Замглавы МВД Аркадий Гостев задекларировал самый высокий доход среди сотрудников Министерства внутренних дел за 2018 год.
Обновлено в 12:10
Энергетика
Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель
Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:20
Хоккей
Блэшилл: США сами выкопали себе яму, дав России повести — 2:0
Главный тренер сборной США Джефф Блэшилл подвёл итоги проигранного матча с Россией в четвертьфинале ЧМ-2019.
Обновлено в 13:24
Гаджеты
Huawei подготовил замену для Windows и Android
Компания Huawei подготовила замену для Windows и Android.
Обновлено в 05:00
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
Армия и оружие
В ДНР заявили, что задержанные украинские силовики готовили теракты
По данным МГБ ДНР, украинские силовики готовили теракты на территории ДНР.
Обновлено в 15:12
Хоккей
Умер двукратный чемпион мира по хоккею Сергей Абрамов
Обновлено в 16:05