Политика
Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношенияГазета.Ru 16:38
Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства.
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«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.RT на русском13:56
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Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии
Парламентская газетавчера в 02:52
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