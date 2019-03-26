Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношенияГазета.Ru 16:38

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Кино Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.

Космос Названа дата первого пуска ракеты с космодрома Восточный в 2019 году Первый в 2019 году запуск метеорологического спутника "Метеор-М" номер 2-2 ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный произойдет через три месяца.

Политика Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.

Религия В РПЦ объяснили слова о России без русских Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.

Космос Космическая работа курского астронома удивила группу Queen Популяризатор космических исследований Роман Ткаченко на протяжении четырех лет делает космос ближе и доступнее, обрабатывая снимки небесных тел.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.

Энергетика Нефтяники продлят заморозку цен на бензин до июля Нефтяники заключили соглашение с правительством о продлении заморозки цен на бензин до 1 июля.

Политика Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанским высотам Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на дипломатов.

Финансы Шувалов рассказал об условиях передачи государству Связь-банка Передача Связь-банка в казну состоится после того, как госкорпорация ВЭБ.РФ заберет себе все его плохие активы, рассказал после заседания наблюдательного совета ВЭБа его глава Игорь Шувалов, передает корреспондент РБК.

Происшествия Абызов отказался признать свою вину Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов отказался признать свою вину. Об этом РБК заявил его адвокат Александр Аснис.

Футбол «Барселона» отказалась от покупки Гризманна Каталонская "Барселона" решила отказаться от идеи приобрести форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, сообщает "Советский спорт".

Политика Захарова рассказала, почему США запрещают ездить в Крым Следуя логике госсекретаря США Майка Помпео в отношении признания Голанских высот израильской территорией, Вашингтон специально препятствует поездкам в Крым, чтобы мир не узнал о реальном положении дел на полуострове, потому что за этим должно последовать "автоматическое признание", считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Футбол Португалия обжаловала результат матча со сборной Украины Федерация футбола Португалии опротестовала результат матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против сборной Украины.

Происшествия Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

Экономика ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк Последние несколько лет ЦБ проводит расчистку банковского сектора. С 2013 года лицензий лишились почти 400 российских банков.

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Политика Бизнесмен из Германии объяснил важность «Северного потока — 2» Глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер считает, что газопровод «Северный поток — 2» сделает энергоснабжение в Германии более надежным.

Общество Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.