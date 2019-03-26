Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия 14:20

Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
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с чего всё началось
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении
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RT на русском13:56

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Путин обсудил с Лукашенко интеграционные процессы

Российская газета13:59

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

RT на русском13:56

Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии

Парламентская газетавчера в 02:52

Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в Союзном государстве

РБК13:54

Путин и Лукашенко созвонились

Газета.Ru13:48

Лукашенко и Путин обсудили предстоящие контакты в Нур-Султане и Пекине

ТАСС14:40

Путин и Лукашенко поговорили о Союзном государстве

Взгляд.ру13:55

Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине

КП - Беларусь14:54
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия

СК предъявил обвинение экс-министру Абызову

Обновлено в 14:35
Политика

МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»

Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Спорт

РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе СКА УОР

Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование после появления информации о домогательствах в женском клубе СКА УОР.
Обновлено в 11:48
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Футбол

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено в 16:00
Наука

Крупнейший ледник Гренландии вновь начал расти

Крупнейший в Гренландии ледник Якобсхавн, который на протяжении нескольких лет таял рекордными темпами, вновь начал расти, гласит исследование NASA.
Обновлено в 02:33
Общество

Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года

Обновлено в 05:58
Музыка

Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию

Обновлено в 12:01
Кино

Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали

Обновлено в 14:49
Футбол

Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире

Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска

Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Авто

Ford может покинуть российский рынок

ИА «Ореанда-Новости» Американский автомобильный концерн Ford заявил об убыточности своего бизнеса на российском рынке и возможности существенного сокращения своего присутствия в стране.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Суд продлил арест сенатора Арашукова

Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие

Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России

Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика

В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО

Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы

Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Гаджеты

Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro

Обновлено в 11:34
Происшествия

Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании

Обновлено в 15:43
Гаджеты

Новые смартфоны Samsung Galaxy A70 и A40 представлены в России

Обновлено в 06:13
Музыка

Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя

В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.
Обновлено в 07:23
Происшествия

Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника

В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия

Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило

Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес

Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована

Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Общество

Врачей роддома в Башкирии насмешил отчет директора о зарплатах

Обновлено в 10:11
Технологии

Electronic Arts закрывает офис в России

Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 16:08
Культура

Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 09:20
Политика

Савченко выступила с обращением к украинцам

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Космос

У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр

У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Как работают Яндекс.Новости?
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