Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия 14:20
Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.RT на русском13:56
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии
Парламентская газетавчера в 02:52
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 16:22, Ашберн
Происшествия
СК предъявил обвинение экс-министру Абызову
Обновлено в 14:35
Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Спорт
РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе СКА УОР
Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование после появления информации о домогательствах в женском клубе СКА УОР.
Обновлено в 11:48
Политика
Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов
В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено в 15:04
Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ
Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».
Обновлено в 16:00
Наука
Крупнейший ледник Гренландии вновь начал расти
Крупнейший в Гренландии ледник Якобсхавн, который на протяжении нескольких лет таял рекордными темпами, вновь начал расти, гласит исследование NASA.
Обновлено в 02:33
Общество
Вторник в Москве стал самым теплым днем весны и всего года
Обновлено в 05:58
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Футбол
Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире
Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска
Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Авто
Ford может покинуть российский рынок
ИА «Ореанда-Новости» Американский автомобильный концерн Ford заявил об убыточности своего бизнеса на российском рынке и возможности существенного сокращения своего присутствия в стране.
Обновлено в 05:06
Происшествия
Суд продлил арест сенатора Арашукова
Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 11:15
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Политика
В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО
Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 11:34
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Музыка
Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя
В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило
Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована
Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.
Обновлено в 05:33
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России
Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 16:08
Культура
Путин вручил премии молодым деятелям культуры
Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
Обновлено в 09:20
Политика
Савченко выступила с обращением к украинцам
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.
Обновлено в 04:27
Космос
У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр
У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 09:08
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11