Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия 14:20

с чего всё началось

Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

Политика МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу» Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».

Спорт РФС проверит информацию о домогательствах в женском клубе СКА УОР Российский футбольный союз (РФС) намерен провести собственное расследование после появления информации о домогательствах в женском клубе СКА УОР.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Футбол Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ Руководство смоленского «Днепра» направило письмо в адрес Профессиональной футбольной лиги, в котором сообщило о снятии с турнира ПФЛ в зоне «Запад».

Наука Крупнейший ледник Гренландии вновь начал расти Крупнейший в Гренландии ледник Якобсхавн, который на протяжении нескольких лет таял рекордными темпами, вновь начал расти, гласит исследование NASA.

Футбол Пуйоль назвал лучшего центрального защитника в мире Пике играет ключевую роль в "Барселоне", он приносит команде пользу во многих вещах, в частности в своём лидерстве.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Авто Ford может покинуть российский рынок ИА «Ореанда-Новости» Американский автомобильный концерн Ford заявил об убыточности своего бизнеса на российском рынке и возможности существенного сокращения своего присутствия в стране.

Происшествия Суд продлил арест сенатора Арашукова Басманный суд Москвы продлил на три месяца арест временно отстраненного от должности сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, обвиняемого по делу о создании преступного сообщества, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия У Кремля выкрали кабель правительственной связи Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».

Политика В МИД прокомментировали сохранение целостности КЗХО Москва намерена и далее вскрывать неблаговидную игру США и их союзников в вопросе сохранения целостности Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), говорится в комментарии МИД РФ.

Армия и оружие Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

Музыка Шнуров объяснил распад «Ленинграда» окончанием застоя В беседе с телеканалом РБК Сергей Шнуров признался, что создавал "Ленинград" для того, чтобы играть музыку застоя, ставшую актуальную для 1990-х, а это сейчас якобы неактуально.

Происшествия Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.

Происшествия Следователь рассказал, как удалось разговорить Чикатило Следователь Исса Костоев, разоблачивший одного из наиболее известных серийных убийц Андрея Чикатило, рассказал, как ему в отсутствии веских улик удалось побороть маньяка-интеллигента.

Шоу-бизнес Вдова Николая Караченцова экстренно госпитализирована Актриса Людмила Поргина госпитализирована в одну из московских клиник. Об этом сообщают журналисты Федерального агентства новостей.

Технологии Electronic Arts закрывает офис в России Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.

Культура Путин вручил премии молодым деятелям культуры Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил премии за 2018 год молодым деятелям культуры, а также премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

Политика Савченко выступила с обращением к украинцам Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать.

Космос У астронавта Ника Хейга на МКС отказал скафандр У американского астронавта NASA Ника Хейга отказал один из скафандров, передает РИА Новости, ссылаясь на источник в российской ракетно-космической отрасли.