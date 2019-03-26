Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия вчера в 14:20

Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
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с чего всё началось
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 13:56

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Путин и Лукашенко поговорили о Союзном государстве

Взгляд.рувчера в 13:55

Путин обсудил с Лукашенко интеграционные процессы

Российская газетавчера в 13:59

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

RT на русскомвчера в 13:56

Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения

Газета.Ruвчера в 16:38

Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в Союзном государстве

РБКвчера в 13:54

Лукашенко и Путин обсудили предстоящие контакты в Нур-Султане и Пекине

ТАССвчера в 14:40

Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии

Парламентская газета25 марта в 02:52

Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине

КП - Беларусьвчера в 14:54
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Энергетика

Умные счетчики увеличат россиянам кварплату

Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа планируется включить в тарифы для россиян, следует из направленного в правительство письма Минэнерго.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес

Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп

В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот

Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера

В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Финансы

Набиуллина назвала слабое место экономики России

Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Общество

В Белокурихе впервые за много лет введут в эксплуатацию многоэтажный дом

Около девяти лет назад был построен 16-этажный жилой дом на улице Советской, 9, и с того момента в городе не ввели в эксплуатацию ни одного 3-, 5-, 9-этажного дома.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие

Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа

ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено 25 марта в 12:07
Культура

Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой

Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».
Обновлено вчера в 08:06
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»

"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

Обновлено вчера в 10:35
Политика

Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР

Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика

ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия

Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

В Польше столкнулись три военных грузовика США

Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.
Обновлено вчера в 05:34
Экономика

Компания Cathay Pacific намерена купить авиаперевозчика Hong Kong Express

Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в среду объявила о планах приобрести у китайского конгломерата HNA Group местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 22:30
Авто

Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus

Обновлено вчера в 12:34
Экономика

Telenor выставила на продажу 5,7% акций холдинга Veon

Норвежский оператор Telenor выставил на продажу 100 млн обыкновенных акций в форме ADS (американские депозитарные акции — «Ведомости») международного телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом»).
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие

Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ

Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Общество

Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов

Ночные температуры опустятся до 7-8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, отметил метеоролог.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол

Сборной Украины грозят два технических поражения

Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено вчера в 06:55
Шоу-бизнес

Юлия Такшина рассказала об отношениях с Григорием Антипенко

Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

У Кремля выкрали кабель правительственной связи

Обновлено вчера в 04:41
Происшествия

Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова

В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика

Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения

В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия

Экс-министр Абызов вернулся в Россию из-за уловки ФСБ

Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию благодаря уловке ФСБ.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера

Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
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