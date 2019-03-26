Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия вчера в 14:20

с чего всё началось

Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

Энергетика Умные счетчики увеличат россиянам кварплату Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа планируется включить в тарифы для россиян, следует из направленного в правительство письма Минэнерго.

Шоу-бизнес Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.

Политика Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.

Происшествия Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.

Финансы Набиуллина назвала слабое место экономики России Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.

Общество В Белокурихе впервые за много лет введут в эксплуатацию многоэтажный дом Около девяти лет назад был построен 16-этажный жилой дом на улице Советской, 9, и с того момента в городе не ввели в эксплуатацию ни одного 3-, 5-, 9-этажного дома.

Экономика Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.

Армия и оружие Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.

Культура Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».

Экономика Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Политика Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.

Армия и оружие Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.

Происшествия В Польше столкнулись три военных грузовика США Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.

Экономика Компания Cathay Pacific намерена купить авиаперевозчика Hong Kong Express Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в среду объявила о планах приобрести у китайского конгломерата HNA Group местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.

Экономика Telenor выставила на продажу 5,7% акций холдинга Veon Норвежский оператор Telenor выставил на продажу 100 млн обыкновенных акций в форме ADS (американские депозитарные акции — «Ведомости») международного телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом»).

Общество Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов Ночные температуры опустятся до 7-8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, отметил метеоролог.

Футбол Сборной Украины грозят два технических поражения Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.

Происшествия Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.

Экономика Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".

Происшествия Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.