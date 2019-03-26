Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия вчера в 14:20
Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
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с чего всё началось
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.RT на русскомвчера в 13:56
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Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии
Парламентская газета25 марта в 02:52
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Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине
КП - Беларусьвчера в 14:54
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Энергетика
Умные счетчики увеличат россиянам кварплату
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа планируется включить в тарифы для россиян, следует из направленного в правительство письма Минэнерго.
Обновлено вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за чрезмерный фотошоп
В статье, выпущенной таблоидом The Sun, появился кадр Волочковой из отпуска на Мальдивах.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Сирия запросила собрать Совбез ООН по вопросу Голанских высот
Сирия запросила созвать заседание Совета Безопасности ООН по вопросу Голанских высот, сообщает Agence France-Presse.
Обновлено вчера в 20:53
Происшествия
Прокурор запросил 21 год колонии для Гайзера
В ходе суда над Вячеславом Гайзером прокурор запросил 21 год лишения свободы и штраф в 500 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
В Белокурихе впервые за много лет введут в эксплуатацию многоэтажный дом
Около девяти лет назад был построен 16-этажный жилой дом на улице Советской, 9, и с того момента в городе не ввели в эксплуатацию ни одного 3-, 5-, 9-этажного дома.
Обновлено вчера в 23:01
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Армия и оружие
Армия Израиля начала наносить удары по сектору Газа
ВС Израиля начали наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел, который разрушил жилой дом в центре страны.
Обновлено 25 марта в 12:07
Культура
Гендиректор «Пятницы» опроверг слухи о наркозависимости Ивлеевой
Генеральный директор телеканала «Пятница» Николай Картозия опроверг слухи о наркозависимости телеведущей и актрисы Анастасии Ивлеевой, известной по сериалу «Туристическая полиция» и трэвел-шоу «Орел и Решка».
Обновлено вчера в 08:06
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено вчера в 15:27
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
В больнице одновременно забеременели девять медсестер
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Суд в Испании выдал ордер на арест нападавших на посольство КНДР
Судья Национального суда Испании Хосе де ла Мата выдал два международных ордера на арест подозреваемых в нападении на посольство КНДР в Мадриде, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено вчера в 15:30
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия
Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Польше столкнулись три военных грузовика США
Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.
Обновлено вчера в 05:34
Экономика
Компания Cathay Pacific намерена купить авиаперевозчика Hong Kong Express
Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, в среду объявила о планах приобрести у китайского конгломерата HNA Group местного бюджетного перевозчика Hong Kong Express.
Обновлено вчера в 22:30
Авто
Lamborghini сообщила о проведении проверки из-за названия бренда Aurus
Обновлено вчера в 12:34
Экономика
Telenor выставила на продажу 5,7% акций холдинга Veon
Норвежский оператор Telenor выставил на продажу 100 млн обыкновенных акций в форме ADS (американские депозитарные акции — «Ведомости») международного телекоммуникационного холдинга Veon (владеет «Вымпелкомом»).
Обновлено вчера в 20:25
Армия и оружие
Разведка США назвала сроки поставок «Посейдонов» в армию РФ
Подводные атомные беспилотники "Посейдон" появятся на оснащении ВМФ России не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 07:06
Общество
Вильфанд предупредил о возвращении февральских морозов
Ночные температуры опустятся до 7-8 градусов мороза, что скорее соответствует февралю, отметил метеоролог.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено вчера в 06:55
Шоу-бизнес
Юлия Такшина рассказала об отношениях с Григорием Антипенко
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Обновлено вчера в 04:41
Происшествия
Экспедиция Малахова узнала новые факты о трагедии перевала Дятлова
В Североуральских горах, где 60 лет назад при необъяснимых обстоятельствах погибла туристическая группа Дятлова, побывала съемочная группа шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" вместе с представителями газеты "Комсомольская правда" и специалистами.
Обновлено вчера в 15:27
Экономика
Около 1,5 миллиона украинцев могут лишиться водоснабжения
В январе этого года у украинцев накопились задолженности за коммунальные услуги на 2,2 миллиарда долларов, а за электричество -210,9 миллиона долларов, информирует интернет-издание "Сегодня".
Обновлено вчера в 22:04
Происшествия
Экс-министр Абызов вернулся в Россию из-за уловки ФСБ
Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию благодаря уловке ФСБ.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
Суд Хабаровска отправил в колонию-поселение росгвардейцев, допустивших гибель пауэрлифтера
Суд в Хабаровске приговорил к лишению свободы в колонии-поселении сотрудников Росгвардии, которые допустили гибель чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26