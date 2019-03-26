Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия 14:20
Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
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с чего всё началось
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.RT на русском13:56
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Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии
Парламентская газетавчера в 02:52
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:26, Ашберн
Политика
Европарламент поддержал отказ от сезонного перевода часов с 2021 года
Европейский парламент поддержал проект закона об отмене сезонного перевода часов с 2021 года, передает пресс-служба ЕП.
Обновлено в 11:10
Авто
Немецкий пенсионер почти 50 лет ждет извинений от BMW
Обновлено в 13:33
Авто
Mitsubishi представил экстремальный пикап L200
Компания Mitsubishi подготовила экстремальную версию рестайлингового пикапа Triton, который продается в России под именем Mitsubishi L200.
Обновлено в 07:52
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Экс-зампреду на Камчатке предъявили обвинение в получении взятки
На Камчатке следователи предъявили обвинение бывшему заместителю председателя регионального правительства Валерию Карпенко.
Обновлено в 19:00
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Энергетика
Нефть «рассчитывает» на более высокую стоимость
Стоимость сырья могла бы быть гораздо выше уже сейчас.
Обновлено в 09:03
Наука
В Норвегии нашли корабль викингов
Команда археологов в Норвегии обнаружила судно из дерева, которое принадлежит эпохе викингов.
Обновлено вчера в 12:24
Шоу-бизнес
Николас Кейдж женился в четвертый раз
Обновлено в 07:23
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Гостю программы Грэгу Вайнеру не понравилась брошенная в его адрес экспертом Араиком Степаняном реплика.
Обновлено в 14:21
Футбол
Дания сыграла вничью со Швейцарией, уступая в три мяча
В Базеле сборная Швейцарии принимала Данию и упустила победу, хотя к 76-й минуте вела в счете 3:0.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на мэра города Иваново
Задержан житель Ярославля, подозреваемый в нападении на мэра города Иваново Владимира Шарыпова.
Обновлено в 13:00
Политика
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Футбол
Сборная Италии разгромила Лихтенштейн в отборе на Евро-2020
В матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2020 сборная Италии дома разгромила Лихтенштейн, передает "Советский спорт".
Обновлено в 18:01
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Происшествия
В Мексике взорвался рынок пиротехники
Рынок пиротехнических изделий взорвался во вторник в городе Чимальуакан в Мексике, сообщает служба гражданской обороны штата Мехико.
Обновлено в 18:36
Происшествия
Прокурор запросил для экс-главы Коми Гайзера 21 год лишения свободы
Гособвинитель запросил для Вячеслава Гайзера не только 21 год колонии строгого режима, но и штраф в 500 миллионов рублей.
Обновлено в 11:13
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Политика
Трамп потребовал отправить американцев к Луне в пятилетний срок
Президент США Дональд Трамп дал указание НАСА "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, заявил вице-президент Майк Пенс.
Обновлено в 18:17
Наука
Компонент пластиковых бутылок повлиял на работу генов человека
Из последнего делают бутылки для воды, линзы для глаз, зубные пломбы, CD и DVD, различные компоненты бытовой и медицинской техники.
Обновлено в 05:41
Наука
Ученые тестируют новые противозачаточные таблетки для мужчин
Американские ученые закончили тестирование новых противозачаточных таблеток для мужчин.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
Московская школьница попала в больницу с ножевым ранением в живот
Московские следователи начали проверку после того, как в одну из городских больниц попала школьница с ножевым ранением, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обновлено в 04:27
Интернет
Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS
Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.
Обновлено в 08:19
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
В США обнаружили захоронение советского военнослужащего
До настоящего времени было известно лишь об одном месте в США, где захоронены советские военнослужащие, погибшие во время Второй мировой войны – Национальное кладбище Форт Ричардсон (г. Анкоридж, штат Аляска).
Обновлено в 18:32
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31