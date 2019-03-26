Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия вчера в 14:20

с чего всё началось

Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

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Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.

Политика Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.

Общество Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Общество Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.

Армия и оружие Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.

Экономика Медведев объявил о новом налоге для ИП Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.

Экономика Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.

Кино Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".

Политика Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.

Космос NASA: на Луне обнаружены «мигрирующие» пятна замерзшей воды Детектор LAMP, размещенный на борту зонда LRO, зафиксировал наличие «мигрирующих» пятен замерзшей воды на Луне.

Шоу-бизнес Николас Кейдж женится в четвертый раз 55-летний Николас Кейдж собирается жениться в четвертый раз, сообщает портал TMZ.

Кино Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.

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Политика Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.

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Происшествия В Забайкалье банда нападала на предпринимателей Установлено, что в 2006 году ранее судимый житель города Борзя, 1986 года рождения, создал вооружённую группу для совершения разбойных нападений на предпринимателей.

Политика Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.

Космос В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.