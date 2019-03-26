Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия вчера в 14:20

Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
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«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении
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RT на русскомвчера в 13:56

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Путин и Лукашенко обсудили российско-белорусские отношения

Газета.Ruвчера в 16:38

Путин обсудил с Лукашенко интеграционные процессы

Российская газетавчера в 13:59

Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии

Парламентская газета25 марта в 02:52

Путин и Лукашенко поговорили о Союзном государстве

Взгляд.рувчера в 13:55

Путин обсудил с Лукашенко сотрудничество в Союзном государстве

РБКвчера в 13:54

Лукашенко и Путин обсудили предстоящие контакты в Нур-Султане и Пекине

ТАССвчера в 14:40

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

RT на русскомвчера в 13:56

Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине

КП - Беларусьвчера в 14:54
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Происшествия

Стало известно, как Абызова выманили из-за границы

Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Общество

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

"Устаревшие нормы" Норма об укороченной рабочей неделе зафиксирована в постановлении Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 № 298 / 3-1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства на селе".
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Происшествия

Сенатора Арашукова направят на психиатрическую экспертизу

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан 30 января 2019 года по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе причастности к убийствам двух политических деятелей Фраля Шебзухова и Аслана Жукова в 2010 году, а также участии в преступном сообществе, которое похитило газ у ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей.
Обновлено вчера в 09:56
Происшествия

В США взрыв на электростанции оставил без света 33 тысячи человек

Обновлено в 00:03
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Политика

Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде

Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия

Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем

Обновлено вчера в 17:00
Общество

Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России

Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Общество

Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей

Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Армия и оружие

Якобы погибший в Сирии офицер вручил награды бойцам в Тольятти

Глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов и командир отдельной бригады спецназа Центрального военного округа полковник Альберт Омаров вручили награды в одной из воинских частей Тольятти.
Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Медведев объявил о новом налоге для ИП

Пошаговая инструкция по переходу ИП на новый налогСкачать Как отметил Медведев, Правительство планирует снизить налоговую нагрузку на ИП.
Обновлено вчера в 12:18
Экономика

Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России

Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие

НАТО сможет перехватывать и уничтожать «Посейдон»

Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес

Друг Джигарханяна рассказал о состоянии актера

Обновлено вчера в 06:36
Кино

Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили

В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".
Обновлено вчера в 20:36
Политика

Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет

В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 22:35
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Космос

NASA: на Луне обнаружены «мигрирующие» пятна замерзшей воды

Детектор LAMP, размещенный на борту зонда LRO, зафиксировал наличие «мигрирующих» пятен замерзшей воды на Луне.
Обновлено вчера в 02:56
Шоу-бизнес

Николас Кейдж женится в четвертый раз

55-летний Николас Кейдж собирается жениться в четвертый раз, сообщает портал TMZ.
Обновлено вчера в 10:59
Кино

Минобороны создаст собственную киностудию для съемок фильмов об армии

Минобороны планирует в ближайшее время создать киностудию для съемок художественных фильмов про современные Вооруженные силы России, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра обороны Сергея Шойгу.
Обновлено вчера в 14:40
Космос

Эта Пасха будет последней: ученые предрекают очередной конец света

Уфологи называют новые даты предстоящего конца света. По словам ученым, конец света должен произойти на Пасху.
Обновлено 25 марта в 02:42
Футбол

Экс-футболист «Барселоны» Пуйоль назвал Пике лучшим защитником в мире

Обновлено вчера в 15:46
Политика

Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине

Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено вчера в 16:20
Футбол

Манчини: «Было важно забить Лихтенштейну много голов»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини высказался о крупной победе над Лихтенштейном (6:0) в матче квалификации Евро-2020.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

Обновлено в 01:30
Происшествия

В Забайкалье банда нападала на предпринимателей

Установлено, что в 2006 году ранее судимый житель города Борзя, 1986 года рождения, создал вооружённую группу для совершения разбойных нападений на предпринимателей.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

Соловьев выгнал из студии устроивших потасовку экспертов

В какой-то момент гость передачи Грэг Вайнер и эксперт Араик Степанян обменялись нелицеприятными фразами.
Обновлено вчера в 15:04
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» обнаружена пыль от сверления отверстия

Следы металлической пыли от сверления отверстия в корпусе «Союз МС-09» обнаружены в бытовом отсеке космического корабля.
Обновлено 25 марта в 06:23
Игры

Metro Exodus получила первое крупное обновление

Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено вчера в 09:24
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