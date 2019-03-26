Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия 14:20

с чего всё началось

Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

Космос NASA заявило о проблеме с новой аккумуляторной батареей на МКС Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует.

Хоккей Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину» "Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".

Политика Путину заранее доложили о деле Абызова Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Происшествия Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Происшествия Экс-зампред правительства Камчатки обвинен в получении крупной взятки По данным следствия, Валерий Карпенко получил услуги на сумму более одного миллиона рублей от директора коммерческой организации за общее покровительство Бывшему зампредседателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональное Следственное управление СКР.

Религия В РПЦ объяснили слова о России без русских Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Экономика ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.

Спорт Туктамышева попала в состав сборной на командный ЧМ Петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева представят Россию на командном чемпионате мира.

Политика Порошенко назвал Путина главным оппонентом Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.

Футбол Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ.

Кино Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви» В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.

Происшествия Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Общество ВЦИОМ: россияне назвали свои любимые театры Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".

Политика Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit Заявление, которое подготовило британское министерство по Brexit, стало ответом на петицию, которую подписали свыше 5 миллионов человек.