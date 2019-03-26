Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия 14:20
Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
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с чего всё началось
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.RT на русском13:56
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Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии
Парламентская газетавчера в 02:52
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 22:32, Ашберн
Космос
В России разработан спутник-уничтожитель космического мусора
Обновлено в 21:10
Космос
NASA заявило о проблеме с новой аккумуляторной батареей на МКС
Одна из трех новых аккумуляторных батарей, недавно установленных снаружи американского сегмента МКС, не функционирует.
Обновлено в 17:41
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 22:00
Политика
Путину заранее доложили о деле Абызова
Президент Владимир Путин был заранее проинформирован о задержании Михаила Абызова. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Снегоуборщик врезался в военный самолет в аэропорту Ульяновска
Снегоуборочная машина во вторник столкнулась с самолетом в аэропорту "Ульяновск - Восточный", сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:09
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля
Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.
Обновлено вчера в 02:55
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Происшествия
Экс-зампред правительства Камчатки обвинен в получении крупной взятки
По данным следствия, Валерий Карпенко получил услуги на сумму более одного миллиона рублей от директора коммерческой организации за общее покровительство Бывшему зампредседателя правительства Камчатского края Валерию Карпенко предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщает региональное Следственное управление СКР.
Обновлено в 20:07
Политика
ООН: Евросоюз страдает от санкций больше, чем Россия
Европейский союз теряет больше России из-за обоюдных санкций.
Обновлено в 10:25
Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России
Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено в 14:35
Религия
В РПЦ объяснили слова о России без русских
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Экс-защитник «Спартака» Тамаш был задержан в пьяном виде за рулём
Израильская полиция арестовала бывшего защитника «Спартака» Габриэля Тамаша за превышение скорости.
Обновлено в 14:36
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено в 11:34
Спорт
Туктамышева попала в состав сборной на командный ЧМ
Петербургские фигуристки Софья Самодурова и Елизавета Туктамышева представят Россию на командном чемпионате мира.
Обновлено в 16:38
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39
Футбол
Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко
Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Подозреваемые в диверсии на ГЭС «Эль-Гури» задержаны в Венесуэле
Шесть человек, подозреваемых в диверсии на ГЭС "Эль-Гури", задержаны в Венесуэле.
Обновлено в 21:22
Политика
Отец Бутиной рассказал, чем занимается его дочь в тюрьме
Обновлено в 21:58
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено в 20:02
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
В США совершил экстренную посадку пассажирский самолет Boeing 737 Max. Об этом 26 марта сообщают авиационные власти США.
Обновлено в 17:00
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Общество
ВЦИОМ: россияне назвали свои любимые театры
Большинство россиян, которые приняли участие в мартовском опросе ВЦИОМ, назвали своими любимыми театрами Большой театр, "Современник" и Мариинский театр, а самой запоминающейся постановкой - балет "Щелкунчик".
Обновлено в 17:57
Политика
Британское правительство отвергло требование об отмене Brexit
Заявление, которое подготовило британское министерство по Brexit, стало ответом на петицию, которую подписали свыше 5 миллионов человек.
Обновлено в 19:27
Армия и оружие
«Рособоронэкспорт» отрицает наличие контракта на поставку Су-35 Египту
По некоторым данным, поставка завершена, а также почти реализована поставка в Китай средств поражения к Су-35.
Обновлено в 08:18