Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношенийИзвестия 14:20
Последняя встреча глав двух государств состоялась 15 февраля. Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
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с чего всё началось
«Рассмотрены актуальные вопросы российско-белорусских отношений с акцентом на развитие сотрудничества в рамках Союзного государства», — говорится в сообщении.RT на русском13:56
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Эксперт рассказал о важности работы с молодёжью в рамках сотрудничества России и Белоруссии
Парламентская газетавчера в 02:52
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:50, Ашберн
Происшествия
Абызов не признал вину по делу о мошенничестве
Обновлено в 15:45
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
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Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Фрагмент кабеля правительственной связи похищен из коллектора рядом с московским Кремлем, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:41
Авто
Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200
Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.
Обновлено в 06:10
Политика
Секретный документ выкрали из администрации Порошенко
Неожиданно СБУ вспомнила про ту историю и направила запрос в президентскую администрацию о наличии у них того документа.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Россия пригласила США на совещание по сирийскому «Рукбану»
На вторник, 26 марта, запланировано совещание по поэтапному расформированию сирийского лагеря «Рукбан».
Обновлено вчера в 23:57
Энергетика
Тарифы на газ могут вырасти из-за установки умных счетчиков
Стоимость интеллектуальных приборов учета газа (ПУГ) в Минэнерго оценивают примерно в 11-15 тысяч рублей за штуку, тогда как обычные счетчики стоят от двух до пяти тысяч рублей.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Реал» хочет летом продать Бэйла
По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:56
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Китайская компания Huawei представила свои флагманские смартфоны - линейку P30; мировые продажи устройств начнутся во вторник, в РФ - 2 апреля, передает корреспондент РИА Новости с презентации.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля УАЗ, в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено в 17:29
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено в 09:58
Политика
Нетаньяху предложил Путину и Трампу план урегулирования в Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил президенту РФ Владимиру Путину России и его американскому коллеге Дональду Трампу план по разрешению сирийского кризиса.
Обновлено в 10:33
Политика
Конгресс США принял законопроект о борьбе с угрозой России в Венесуэле
Наконец, власти США должны оценить потенциальную угрозу от покупки российскими фирмами энергетической инфраструктуры компании CITGO, которая базируется в Америке.
Обновлено в 03:49
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Политика
МВД планирует лишать наркозависимых права управления автомобилем
В Министерстве внутренних дел выступили с инициативой запрета управлять транспортными средствами и работать на опасных производствах наркозависимых лиц.
Обновлено в 06:50
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено в 09:24
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Происшествия
Конор Макгрегор подозревается в изнасиловании
Обновлено в 15:43
Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено в 17:22
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено в 14:25
Экономика
Стоимость законопроекта о суверенном Рунете поднялась до 30 млрд руб
Масштабы растут Реализация законопроекта об устойчивой работе Рунета потребует свыше 30 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию на сайте АНО "Цифровая экономика".
Обновлено в 12:01
Политика
Генпрокурор США вскоре обнародует новые детали доклада Мюллера
Министр юстиции, генпрокурор США Уильям Барр намерен обнародовать новые детали расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы президента США в течение нескольких недель, сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства юстиции.
Обновлено в 17:09
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено в 13:38
Политика
Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам
Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Происшествия
В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции
Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.
Обновлено в 10:08
Кино
Ушел из жизни актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили
Обновлено в 17:37
Кино
«Мстители: Финал» будет самым длинным фильмом в истории Marvel
Кинокомикс «Мстители: Финал» станет самым длинным фильмом вселенной Marvel: новая серия супергеройской саги будет длиться не менее трёх часов.
Обновлено в 13:21